PLK ogłosiły przetarg na elektryfikację linii kolejowej w lubelskim

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na elektryfikację linii kolejowej Łuków – Lublin. Szacowana wartość projektu to ok. 378 mln zł - poinformowała w środę spółka.

Anna Zajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK przekazała, że spółka ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin Północny.

"Inwestycja umożliwi przewoźnikom realizację połączeń ekologicznymi pociągami. Nie będzie konieczności wymiany lokomotyw ze spalinowych na elektryczne, co wpłynie na sprawniejsze i krótsze podróże do stolicy. Stworzy to atrakcyjną ofertę podróży między Lubelszczyzną i Mazowszem" - podała Zajewska-Pawluk.

Jak wskazała, szacowana wartość projektu z rządowego "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r." to ok. 378 mln zł.

Przypomniała, że to drugi przetarg z programu Kolej Plus w województwie lubelskim, ponieważ w marcu br. ogłoszone zostało postępowanie na budowę nowej linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w Kraśniku.

Województwo lubelskie - poinformowała spółka - jest największym beneficjentem środków z programu Kolej Plus. Do realizacji zakwalifikowano pięć projektów z regionu: elektryfikację linii Łuków - Lublin, budowę linii Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj, utworzenie nowego połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/kopalnia w Bogdance, rewitalizację połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego we Włodawie, elektryfikację linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec - Zamość Szopinek wraz z odbudową i elektryfikacją łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada.

Jak podała spółka, program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja ma wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

