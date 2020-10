PLK podpisały umowę na odbudowę linii do lotniska Katowice

W ciągu najbliższych 28 miesięcy odbudowana ma zostać linia kolejowa Tarnowskie Góry - Zawiercie, biegnąca obok katowickiego lotniska. W piątek PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały wartą 812,1 mln zł brutto umowę na wykonanie inwestycji z konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK.

Jak powiedział podczas podpisania umowy wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, inwestycja ma charakter kilkuwymiarowy.

"Odbudowa częściowo nieczynnej linii to poprawa dostępności do kolei, w kontekście lotniska w Pyrzowicach. Odbudowa infrastruktury pasażerskiej to poprawa możliwości prowadzenia ruchu aglomeracyjnego w czworokącie: Katowice, Tarnowskie Góry, lotnisko i Zawiercie. Ale to jest też bardzo ważna inwestycja służąca transportowi towarów i inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa, bo będą też likwidowane miejsca kolizyjne z ruchem drogowym" - zaznaczył Bittel.

Wicemin. A. #Bittel: ,,Modernizacja linii kolejowej na odc. Tarnowskie Góry - Zawiercie umożliwi dojazd koleją do portu lotniczego Katowice Airport". pic.twitter.com/ybuZzqDHHw — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) October 30, 2020

Zmodernizowanych lub zbudowanych ma też zostać 8 przystanków kolejowych z 11 peronami (m.in. na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie). Powstanie nowa stacja Pyrzowice Lotnisko (z zadaszeniem peronów na wizualizacjach nawiązującym architektonicznie do terminali lotniskowych) i mijanka techniczna w Miasteczku Śląskim.



Linia ma służyć jako dojazd do lotniska - dla pasażerów czy pracowników, ale będzie też pełniła funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tego względu wszystkie planowane mijanki będą miały długość 750 m, co umożliwi obsługę najdłuższych składów. Pociągi towarowe mają osiągać prędkość do 80 km/h.



Umowę na zaprojektowanie odbudowy linii i późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego PLK zawarły w marcu 2017 r. ze spółką Egis Poland (wartą 15,2 mln zł netto). We wrześniu 2018 r. podpisano umowę na 503,1 mln zł dofinansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijny projekt dotyczący linii 182 oszacowano na 741,8 mln zł.

Wicemin. A. #Bittel: "Dzięki modernizacji linii Zawiercie-Tarnowskie Góry przywrócony zostanie ruch kolejowy, czyli zwiększy się dostępność do kolei w woj. śląskim" #ŁączymyPolskę @PKP_PLK_SA pic.twitter.com/Fu9zPrKBNy — Szymon Huptyś (@SzHuptys) October 30, 2020

Przetarg na rewitalizację połączenia ruszył w październiku 2019 r. Termin składania ofert przekładano dziesięciokrotnie. Do początku maja br. złożono ich 8, a PLK podały, że na realizację podstawowego zakresu zamówienia (z tzw. kwotą warunkową) przewidziały 849 mln zł brutto. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena. W czerwcu odbyła się aukcja elektroniczna. Natańszą ofertę za 660 mln zł netto (812,1 mln zł brutto) zaproponowało konsorcjum firm Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK.



Według założeń prezentowanych w piątek przez prezesa PKP PLK Ireneusza Merchla czas przejazdu pociągów do lotniska z Katowic z wykorzystaniem linii nr 182 od strony Tarnowskich Gór ma wynieść 63 min (przy założeniu szybszego, niż obecne 51-54 min., czasu przejazdu z Katowic do Tarnowskich Gór 46 min. oraz z Tarnowskich Gór do lotniska odbudowaną linią - 17 min.).



Natomiast założony czas dojazdu do lotniska z Katowic od strony Zawiercia to 68 min. - przy założeniu czasu przejazdu z Katowic do Zawiercia 45 min. (dziś to od 34 min. dla regionalnych pociągów przyspieszonych - do 50 min.) oraz z Zawiercia do lotniska - 23 min.