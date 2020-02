PLK rozpoczęły modernizację stacji Łódź Żabieniec i Zgierz

PKP Polskie Linie Kolejowe wybudują na stacji w Zgierzu trzeci peron oraz nowe przejście podziemne. Na stacji Łódź Żabieniec powstaną wygodniejsze perony i tunel dla pieszych. Inwestycje realizowane są w ramach przebudowy odcinka Łódź Kaliska-Zgierz. Jego modernizacja ma kosztować ok. 220 mln zł.

Odcinek kolejowy Łódź Kaliska-Zgierz jest fragmentem trasy łączącej Łódź z Kutnem, która ma być całkowicie zmodernizowana do końca 2023 roku. Linia Łódź-Kutno łączy aglomerację łódzką z magistralą Warszawa-Poznań.

Jak poinformowały w czwartek PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) prace przy przebudowie peronów na stacji Łódź Żabieniec już się rozpoczęły. Roboty obejmują również wymianę torów i sieci trakcyjnej.

W pierwszym etapie wykonawca demontuje szyny i podkłady oraz sieć trakcyjną po zachodniej stronie stacji (od ul. Lipce Reymontowskie). Mimo prac, zachowane jest dla podróżnych zwężone przejście podziemne. Latem prace przeniosą się na drugą stronę stacji.

Według informacji PKP PLK na stacji Łódź Żabieniec będą dwa nowe, wyższe perony wyposażone w wygodne ławki i wiaty, antypoślizgową nawierzchnię, jasne oświetlenie, czytelną informację pasażerską i wyraźne oznakowanie. Przejście podziemne zostanie gruntownie odnowione. Będą dwie windy, które umożliwią wygodny dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Z kolei w Zgierzu rozpoczęto budowę nowego peronu. Równocześnie dla pieszych powstanie przejście podziemne. Będą w nim cztery windy, co ma zapewnić wygodny dostęp do peronów. W zachodniej części stacji (od ul. Twardej) pracownicy demontują stare tory i sieć trakcyjną. Prace obejmują część peronu nr 2.

Zdaniem PKP PLK wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego przyniesie modernizacja pięciu przejazdów kolejowo-drogowych znajdujących się na trasie Łódź Kaliska-Zgierz. Będą one doposażone w automatyczną sygnalizację świetlno-dźwiękową oraz lepsze oświetlenie (przejazd na ul. Owsianej w Łodzi). Nowoczesne urządzenia przejazdowe zyskają kierowcy na skrzyżowaniach dróg z torami na ul. Liściastej w Łodzi oraz na ulicach: Twardej, Sosnowej i Okulickiego w Zgierzu.

W ramach projektu przebudowane zostaną wiadukty kolejowe w Zgierzu: na ul. Długiej i ul. Łódzkiej. Wyższe i szersze wiadukty mają zapewnić bezpieczne przejście pieszym i sprawny ruch drogowy. Będą nowe, szersze chodniki.

W sumie inwestycje na odcinku Łódź Kaliska Zgierz obejmują m.in. pięć peronów, 25 km torów, 48 rozjazdów, trzy mosty i trzy wiadukty. Zadanie ma zostać zrealizowane do 2022 roku. Jego wartość to prawie 220 mln zł netto.

PKP PLK przekonuje, że dzięki inwestycji poprawią się też warunki przewozu towarów. Zapewnić to ma przebudowany układ torowy na stacjach Łódź Żabieniec i Zgierz oraz nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym. Po modernizacji pociągi pasażerskie na całym odcinku Łódź Kaliska-Zgierz przyspieszą ze 100 km na godz. do 120 km na godz., a towarowe z 60 km do 100 km na godz.

Jak informuje PKP PLK w ramach prac na linii Łódź Kaliska-Zgierz-Kutno zostaną wykonane również prace na odcinkach Zgierz-Ozorków, Ozorków-Łęczyca oraz Łęczyca-Kutno. Trasa Łódź Kaliska-Kutno ma być przebudowana do końca 2023 roku.