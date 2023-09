Po ataku Rosjan Fakro może nawet nie odbudować fabryki we Lwowie

Na terenie fabryki Fakro we Lwowie zaatakowanej wczoraj przez rosyjskiego drona przebywa dyrektor do spraw produkcji Grupy Fakro. Na miejscu oceni stopień zniszczeń wywołanych pożarem naszych hal i centrum logistycznego - mówi w wywiadzie dla WNP.PL prezes Fakro Ryszard Florek.

Trwa szacowanie strat w fabryce okien we Lwowie, która została zaatakowana przez rosyjski dron.

Otwarte pozostaje pytanie, czy uda się uratować maszyny i wyposażenie niezbędne do wznowienia produkcji.

Głównym celem ataku Rosjan przypuszczalnie nie była fabryka Fakro, tylko centrum pomocy lwowskiego Caritasu.

Jak dzień po pożarze w fabryce okien we Lwowie wywołanym atakiem rosyjskiego drona przedstawia się sytuacja na miejscu?

- Natychmiast po tym ataku próbowaliśmy ustalić jak najwięcej szczegółów dotyczących tego dramatycznego zdarzenia. Nie ukrywam, że nadal to bardzo przeżywamy i jest to dla nas bardzo trudne. Jeszcze wczoraj podjęliśmy decyzję o tym, aby na miejsce pojechał dyrektor do spraw produkcji, który zarządza produkcją w całej grupie Fakro.

Jest już we Lwowie od godzin porannych i działa, rozmawia z kadrą kierowniczą tamtejszego zakładu, sprawdza i szacuje skalę zniszczeń. Dopiero zobaczymy w oparciu o jego ocenę, czy będzie jeszcze jakakolwiek możliwość odtworzenia produkcji w tym miejscu, w tym zakładzie, czy też na razie dostawy dla ukraińskich klientów będą realizowane w naszych fabrykach w Polsce i dowożone na tamtejszy rynek.

Centrum logistyczne fabryki Fakro we Lwowie może czekać wyburzenie

Czy można wstępnie oszacować wysokość strat w lwowskim zakładzie, a może jest jeszcze na to za wcześnie?

- Oczywiście dokładne dane związane z tym nieszczęśliwym zdarzeniem poznamy później - trzeba będzie oszacować wartość maszyn, majątku trwałego, zapasów magazynowych i gotowych wyrobów przeznaczonych do wysyłki. Oceniam wstępnie, że straty wynoszą około 30 milionów złotych.

Tam zostało zniszczone także centrum logistyczne, które według mojej wiedzy miało powierzchnię około 5 tysięcy metrów kwadratowych. W początkowej fazie wydawało nam się, że da się to częściowo uratować z pożaru, ale w zasadzie konstrukcje dachowe spadły i uległy zniszczeniu.

Część to były elementy stalowe, a część żelbetowe. Elementy stalowe nie nadają się do wykorzystania, nie wiemy co żelbetem. Oceniam, że raczej to trzeba będzie wszystko wyburzyć i budować od nowa. Odbudowa dziś takiego obiektu ze względu na prowadzoną wojnę może być bardzo trudna.

Obok samych obiektów produkcyjnych i hal zniszczeniu uległy także gotowe wyroby?

- Tak tam się spaliły okna - około 2 tysiące sztuk; dodatkowo schody, a także surowce do produkcji. Przede wszystkim specjalistyczne maszyny niemal stopiły się i nie nadają się dalszego wykorzystania. Obiekty zaś były po części zamortyzowane, ale w przyszłości i tak trzeba będzie je odtworzyć.

Oprócz obiektów Fakro spłonęły też dary dla Ukrainy we lwowskim Caritasie

A skąd obecność Fakro we Lwowie, na rynku ukraińskim?

- Całą produkcję na Ukrainie uruchomiliśmy przed laty głównie pod kątem rynków wschodnich tylko i wyłącznie. Stamtąd nic nie trafiało do polskich i zachodnich klientów.

Prowadzimy produkcję w Polsce i w innych europejskich krajach. Tamte rynki bardzo zmniejszyły się. Rosja, Białoruś, Ukraina, ale także Mołdawia czy Gruzja to dziś nie są miejsca, gdzie zapotrzebowanie na nasze wyroby jest duże. Jeśli będą zamówienia, będą realizowane z Polski.

Od chwili wybuchu wojny cały czas działaliśmy chcąc utrzymać produkcję, dać zatrudnienie załodze, licząc na to, że w przyszłości trzeba będzie Ukrainę odbudować ze zniszczeń. W tej sytuacji, kiedy wszystko spłonęło po rosyjskim ataku, to dopiero zobaczymy i podejmiemy decyzje, czy będziemy coś nowego uruchamiać, czy po prostu zaczekamy na zakończenie działań wojennych.

Część z naszych pracowników obsługiwało centrum Caritasu lwowskiego, gdzie spłonęło kilkaset ton darów głównie dostarczonych z Polski. Myśmy udostępnili część hal, tam pracowali nasi ludzie, wykorzystywane były nasze środki transportu. Dla nich praca też się skończyła.

Przypuszczalnie to właśnie centrum pomocy było bezpośrednim obiektem ataku rosyjskiego drona. Tam zostało przeładowanych tysiące tirów z darami, to było centrum na trasie dostaw z zachodu na wschód Ukrainy. W chwili ataku było tam blisko 300 ton różnego typu darów.

Kiedy można się spodziewać nowych inwestycji Fakro na rynku ukraińskim?

- Liczymy, że jak zakończy się ten konflikt zbrojny, wówczas rynek budowlany, co naturalne, ruszy. Musimy być na to przygotowani. Związane jest z tym ryzyko, czy utrzymywać jakiś poziom produkcji na lokalny rynek, czy odbudować dopiero potem zdolności produkcyjne. Tyle że nikt nie wie, ile to jeszcze potrwa.