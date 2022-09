Po kontroli Via Carpatia będzie budowana do granicy państwa

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia przetargu na zaprojektowanie i budowę liczącego 18,2 km odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa), którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – podaje GDDKiA.

Jak wskazuje GDDKiA, kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy.

Przypomnijmy, że w przetargu złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą była spółki Polaqua, która opiewała na kwotę 1,54 mld zł.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.), a także termin realizacji kontraktu (10 procent).

Jest to jeden z najtrudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

„Inwestycja realizowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w systemie Projektuj i buduj. Zakres prac obejmuje budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 18,2 km o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19” – czytamy w komunikacie Dyrekcji.

15 estakad, 10 mostów, 6 wiaduktów drogowych, 6 przejść dla zwierząt

Jak dodaje GDDKiA, wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 35 m od poziomu terenu. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

Planuje się, że prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu maksymalnie 42 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca, liczonych jako cztery miesiące), w czasie robót budowlanych.

