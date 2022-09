Pociągi towarowe zyskają nowe możliwości. Inwestycje są już na finiszu

Więcej pociągów towarowych dojedzie do terminali przeładunkowych w Łodzi Olechowie oraz bazy paliwowej w Piotrkowie Trybunalskim. To efekt prac remontowych prowadzonych przez PKP PLK.

Remonty torów realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe za ok. 16 mln zł ze środków własnych mają na celu zwiększenie możliwości transportu i wzmocnienie konkurencyjność kolei.

Sprawniejszy kolejowy transport ładunków do jednego z najważniejszych w Polsce centrów logistycznych w Łodzi Olechowie umożliwić ma remont układu torowego oraz przywrócenie do eksploatacji jednego nieczynnego toru stacyjnego. Efektem ma być zwiększenie przepustowości stacji i lepsza realizacja przewozów towarowych w łódzkim węźle kolejowym.

Dzięki kompleksowej wymianie 3,4 km torów oraz 3 km sieci trakcyjnej, a także ułożeniu 17 nowych rozjazdów na stacji Łódź Olechów większa liczba ciężkich pociągów obsłuży firmy i przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie centrum logistycznego.

Roboty o łącznej wartości ok. 14 mln zł ze środków własnych PKP PLK są realizowane etapami od maja 2021 roku i zakończą się do końca października 2022 roku.

Lepszą obsługę terminala paliw polskiego koncernu paliwowo-energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim umożliwia zmodernizowany tor dojazdowy do bocznicy koncernu naftowego.

Roboty zrealizowane w okresie od października 2021 roku do końca 2022 roku przez PKP PLK objęły wymianę podkładów i uzupełnienie tłucznia na długości 1 km oraz przebudowę mostu nad ciekiem wodnym Śrutowy Dołek. Wyremontowany tor zapewnia sprawne przejazdy pociągów do rozbudowywanego i modernizowanego terminala Lotosu zwiększając możliwości dystrybucji paliw koleją. Wartość prac to 1,5 mln zł.

