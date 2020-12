Pociągi znów pojadą do Wisły. Po nowych torach

Od 13 grudnia przez całą zimę koleją można będzie dojechać do Wisły Głębce. To efekt zakończenia prac na trasie z Chybia do Skoczowa – podała w poniedziałek Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych. II etap prac – od Skoczowa do Wisły Głębiec - ruszy w marcu 2021 r.

"Od 13 grudnia skróci się czas dojazdu z Katowic do Wisły Głębce o ok. 10 minut. Pasażerowie skorzystają też z nowego przystanku Skoczów Bajerki, co wpłynie na zwiększenie dostępności do kolei. Nowe perony na stacjach Pierściec i Skoczów oraz na przystankach Chybie Mnich i Zaborze czekają już na przyjęcie podróżnych. Pociągi między Chybiem a Skoczowem pojadą po nowych torach. Kończą się odbiory techniczne na szlaku Pierściec - Skoczów i na stacji Skoczów, a także przebudowa sieci trakcyjnej na odcinku Pierściec - Skoczów" - zakomunikowała Głowacka.

Przedstawicielka PKP PLK podała, że pociągi będą kursowały do Wisły Głębiec do marca 2021 r. Później rozpocznie się kolejny etap modernizacji trasy. "Kontynuowane będą prace na odcinku między Skoczowem a Wisłą Głębce" - powiedziała.



Dotychczas wykonawca przebudował już obiekty na odcinku z Bronowa do Skoczowa; położono tam 14 km torów. Zakres robót objął m.in. most na Wiśle w Skoczowie. Wymieniono rozjazdy w Bieniowcu oraz na stacjach Pierściec i Skoczów.

Głowacka dodała, że prace postępują też na linii z Goleszowa do Cieszyna oraz na stacji Cieszyn. "Usunięto stare tory i elementy sieci trakcyjnej. Przebudowywane są przystanki i obiekty inżynieryjne. W grudniu podróżni skorzystają z nowego peronu w Cieszynie" - wskazała.

Powstaje lokalne centrum sterowania w Skoczowie. "To miejsce, z którego dyżurni ruchu wspierani przez nowoczesne systemy komputerowe, będą obsługiwać stacje Pierściec, Skoczów, Goleszów, Ustroń, Ustroń Polana i Wisła Uzdrowisko. Nowoczesne urządzenia zapewnią bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże oraz przewóz ładunków" - wyjaśniła Głowacka.

Efektem inwestycji będzie poprawa kolejowego połączenia południa Polski z Beskidem Śląskim. Po zakończeniu prac podróż z Katowic do Wisły Głębiec potrwa 100 minut, czyli o ponad pół godziny szybciej niż dotychczas. Będzie mogło kursować też więcej składów.