Pod koniec ubiegłego roku historyczna aktywność na rynku mieszkaniowym

W czwartym kwartale 2020 roku obserwowano wysoką aktywność na rynku mieszkaniowym po przejściowym załamaniu odnotowanym w drugim kwartale i ożywieniu w trzecim - poinformował Narodowy Bank Polski w opublikowanym w czwartek raporcie.

NBP wskazuje, że rynek nieruchomości komercyjnych został dotknięty przez pandemię COVID-19, a związane z tym ograniczenia w działalności handlowej i działalności przedsiębiorstw będą mieć wpływ na czynsze i transakcje sprzedaży nieruchomości oraz będą odczuwalne "w dłuższym okresie".

Bank centralny informuje, że pomimo obowiązywania różnego stopnia restrykcji wynikających z pandemii COVID-19. liczba sprzedanych kontraktów na budowę mieszkań na największych rynkach pierwotnych była nieco wyższa od wielkości z poprzedniego kwartału, ale roczna sprzedaż była niższa od notowanej w 2019 r.

Dodano, że koszty budowy mieszkań (materiały i robocizna) nadal rosły, jednak w wolniejszym tempie niż w poprzednich kwartałach. Ceny ziemi kontynuowały wzrost, co było związane z uzupełnianiem "banków ziemi" przez deweloperów.

Obserwowano ponadto wzrost rok do roku średnich, transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym analizowanych miast, jednakże w czwartym kwartale 2020 r. tempo tego wzrostu, zwłaszcza na rynku wtórnym, spadło. W 2020 r. oddano do użytkowania rekordową liczbę mieszkań, co było efektem aktywności deweloperów z ubiegłych lat.

NBP przypomina, powołując się na dane GUS, że w Polsce w czwartym kwartale 2020 r. oddano do użytkowania historycznie (od 2005 r.) najwyższą liczbę mieszkań - ok. 65,5 tys., tj. więcej o ok. 3,6 tys. względem czwartego kwartału 2019 r. oraz więcej o ok. 5,9 tys. względem poprzedniego kwartału. Łącznie w 2020 oddano do użytkowania ok. 222,0 tys. mieszkań, tj. ok. 14,6 tys. więcej niż w 2019 r. (wzrost rok do roku o 7,0 proc.).

