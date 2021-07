Pod rzekami i rezerwatami. Budimex: tak buduje się teraz gazociągi

Do niedawna budowa gazociągów oznaczała sporą ingerencję w środowisko naturalne. Nie musi tak być, co widać na placu budowy jednego z kluczowych dla systemu przesyłowego w Polsce gazociągu.

Direct Pipe jest najbardziej zaawansowanym rodzajem metody bezwykopowej, stosowanej przy budowie gazociągów, która pozwala na poprowadzenie trasy gazociągu pod ciekami wodnymi, w terenach o trudnej topografii, objętych ochroną przyrodniczą czy charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami geologicznymi.

Tysiące spoin do kontroli

Jak chwali się spółka, pierwsze przekroczenie w tej nowoczesnej technologii zostało już wykonane. Wiercenie prowadzone było pod rzeką Pełcz na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Całkowita długość przewiertu wyniosła 657m, a głębokość przejścia pod dnem rzeki 14 m.Obecnie Budimex przygotowuje się do wykonania kolejnego przekroczenia, tym razem pod rzeką Ina (796m).To jednak nie wszystko. Rurociąg musi być szczelny, ciśnienie w rurze to przecież 8,4 MPa. Nic więc dziwnego, że Budimex przeprowadza wnikliwą kontrolę robót spawalniczych.- Wszystkie wykonane złącza poddane były badaniom nieniszczącym: wizualnym, radiograficznym oraz ultradźwiękowym. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z badań, została przeprowadzona wstępna próba ciśnieniowa wytrzymałości i szczelności gazociągu – tłumaczy spółka.Na gazociągu Budimex ma do wykonania łącznie ok. 8 tyś spoin liniowych i montażowych, zaawansowanie w tym zakresie wynosi już ponad 50 proc. Zakończono rozwózkę rur, pospawano ponad 67 km gazociągu i ułożono w wykopie przeszło 38 km rurociągu.Po ukończeniu prac budowany odcinek stanie się elementem kluczowej magistrali gazowej, która ma być gotowa za rok.