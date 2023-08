Pod Warszawą powstanie nowy park przemysłowy. Z panelami PV na dachu

Deweloper magazynowy LCube otrzymał pozwolenie na budowę swojej nowej inwestycji w Mszczonowie 50 km od Warszawy. Zatwierdzony projekt zakłada budowę parku przemysłowo-magazynowego o powierzchni ok. 31,5 tys. m2.

Nowy park przemysłowo-magazynowy LCube będzie położony w dobrze skomunikowanej lokalizacji, praktycznie z bezpośrednim wjazdem z trasy S8 w Mszczonowie (poprzez ulicę Wspólną), łączącej północny wschód z południowym zachodem kraju.

LCube ma w Mszczonowie możliwość wybudowania budynku o wysokości do 40 m i zapewnienia przyłącza elektroenergetycznego o mocy przyłączeniowej 2,5 MW, z możliwością jej zwiększenia. Daje to możliwości do adaptacji w pełni zautomatyzowanych magazynów, hal produkcyjnych czy chłodni. Ponadto, wzmocniony dach umożliwi instalację paneli fotowoltaicznych. Deweloper zakłada także, że wszystkie nowe obiekty, w tym LCube Mszczonów będą przygotowywane w taki sposób, by spełniać wymogi certyfikatu BREAAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) na poziomie Excellent.

- Projekt przewiduje wzmocnioną konstrukcję dachu umożliwiającą montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki dużej mocy przyłącza mamy też możliwość zainstalowania pomp ciepła. Stawiamy na szeroką paletę rozwiązań ekologicznych, które przyczynią się do zmniejszenia opłat eksploatacyjnych naszych najemców. Kwestie związane z ekologią, czy szerzej ze strategią ESG, którą jako deweloper mamy już w pełni zaimplementowaną, są obecnie coraz ważniejsze dla naszych najemców i chcemy w tym kierunku rozwijać nasze kolejne projekty - zaznaczył Dominik Łoś dyrektor ds. leasingu w LCube.

W ramach portfolio LCube znajdują się zróżnicowane obiekty od mniejszych( o wymiarach ok. 10 tys. metrów kwadratowych ), poprzez średnie magazyny (50 tys. m2) po tradycyjne big box-y w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. m2).

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl