Pod Wrocławiem rośnie nowa elektrociepłownia. Na budowie setki ludzi

Trwa montaż dwóch kluczowych kotłów, których kolejne moduły trafiają na plac budowy nowej elektrociepłowni w Siechnicach pod Wrocławiem. Harmonogram inwestycji zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w I połowie 2024 roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (ZEW Kogeneracja), należący do PGE Energia Ciepła z grupy PGE, buduje Nową Elektrociepłownię Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem. Będzie zasilana gazem.

Trwa instalowanie kotłów odzysknicowych. Długość rur wymiennikowych w kotle to ponad 44 km

Inwestor podał, że na trwającej drugi rok budowie aktualnie są instalowane kluczowe dla procesu technologicznego kotły odzysknicowe. To urządzenia ciśnieniowe, które wykorzystują ciepło ze spalin turbin gazowych do wytwarzania pary wodnej pod wysokim ciśnieniem o temperaturze sięgającej powyżej 500 stopni C.

Para ta użytkowana jest w dalszych procesach technologicznych tj. do produkcji energii elektrycznej przez turbinę parową i generator oraz do wytwarzania ciepła poprzez ogrzewanie wymienników sieciowych.

W kotle odzysknicowym zamontowana jest bardzo duża liczba stalowych rur wypełnionych wodą lub parą wodną, tzw. rur wymiennikowych, które nagrzewają się od gorących spalin z turbiny gazowej. Łączna długość rur wymiennikowych w każdym z dwóch kotłów to ponad 44 km.

Montaż kotłów odzysknicowych ma zakończyć się w lipcu 2023, a cała inwestycja w 2024

Kotły odzysknicowe dla nowej elektrociepłowni są elementem dostaw Siemens Energy. Zostały przetransportowane drogą morską do Gdańska. Od kilku tygodni są przewożone w częściach, tzw. modułach transportowych do Siechnic. ZEW Kogeneracja podała, że montaż kotłów odzysknicowych zakończy się w lipcu 2023.

Inwestor poinformował ponadto, że we wszystkich obiektach powstającej elektrociepłowni trwają prace budowlane i instalacyjne o różnym stopniu zaawansowania, angażujące obecnie około 500 pracowników firm wykonawczych. Podano ponadto, że po kilku tygodniach przygotowań turbiny gazowe i turbina parowa zostały posadowione na fundamentach.

Harmonogram całej inwestycji, której głównym realizatorem jest konsorcjum firm Polimex Mostostal ( lider) oraz Polimex Energetyka, zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w I połowie 2024 r.

Elektrociepłowni Nowa Czechnica w Siechnicach zasilana gazem zastąpi elektrociepłownię węglową. Moc elektryczna nowej elektrociepłowni Czechnica wynosić będzie około 179 MWe ,a moc cieplna około 315 MWt.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl