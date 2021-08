Podkarpackie: PKP PLK: powstanie m.in. nowy przystanek kolejowy Przemyślu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi dotyczące budowy nowego przystanku kolejowego w Przemyślu, nowych peronów w Hurku i Medyce oraz przejścia pod torami w Żurawicy na Podkarpaciu. Szacowana łączna wartość przetargów to ponad 13 mln zł.

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie PKP PLK, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, budowa dodatkowego przystanku w Przemyślu oraz nowych peronów na stacjach Hurko i Medyka to kolejne elementy przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

"Realizacja tych mniejszych przedsięwzięć jest kierowana do polskich przedsiębiorców, którzy są w stanie sprostać inwestycjom o wartości pomiędzy kilka a kilkanaście milionów zł. Wszystko to w ramach Programu Przystankowego, z którego polski rząd wybuduje i zmodernizuje przystanki kolejowe za łączną kwotę 1 mld zł" - dodał.





Dodatkowy przystanek w Przemyślu, nowe perony na stacjach Hurko i Medyka, przejście pod torami w Żurawicy zwiększą dostępność mieszkańców do kolei na #Podkarpacie. PLK ogłosiły przetargi na inwestycje w ramach Rządowego Programu Przystankowego 👉 https://t.co/lCuYSEppUc pic.twitter.com/teY6tUVSTU — PKP PLK SA (@PKP_PLK_SA) August 2, 2021

Jak poinformowała kolejowa spółka, nowy przystanek w Przemyślu, na trasie kolejowej Kraków Główny - Medyka (nr 91), powstanie przy ul. Lwowskiej, koło centrum handlowego. Peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Zaplanowano też stojaki rowerowe. Z myślą o osobach z ograniczonymi możliwościami poruszania się przewidziano pochylnie, system elementów ostrzegawczych i ścieżek prowadzących oraz informacje w alfabecie Braille'a.

Przetargi przewidują także budowę nowych peronów na stacjach Hurko i Medyka. Obiekty będą w dogodniejszych dla mieszkańców lokalizacjach i dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych. Perony zostaną przesunięte w kierunku Przemyśla o blisko 500 m, w rejon dróg pod wiaduktami kolejowymi.

Jeden z przetargów dotyczy też stacji Żurawica, gdzie powstanie przejście pod torami. Podróżni łatwiej i bezpieczniej dostaną się do pociągu. Dojście na peron zapewnią pochylnie.

Jak podkreślił prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, Program Przystankowy na Podkarpaciu odpowiada na potrzeby mieszkańców regionu. "Zwiększy dostępność komunikacyjną do kolei. Podróżni bezpieczniej i wygodniej wsiądą do pociągów z nowych i przebudowanych przystanków. Dobrze rozwinięta sieć transportowa wpływa na wzrost atrakcyjności regionu, co sprzyja rozwojowi jego gospodarki" - uważa Merchel.

Przetargi ogłoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zaprojektowanie i wykonanie robót dla budowy nowego przystanku w Przemyślu, nowych peronów w Hurku i w Medyce oraz budowę przejścia podziemnego na stacji Żurawica zaplanowano w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025". Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 13 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na 2023 rok.

W programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków.

Na Podkarpaciu program obejmuje dziewięć inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Przemyśl, Hurko, Medyka, Żurawica, Ropczyce, Strzyżów, Mielec (dwa nowe przystanki), Zaklików. Natomiast 11 kolejnych zadań jest na liście.

