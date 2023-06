Podkarpackie: PKP szukają projektanta przebudowy dworca kolejowego w Nisku

Spółka PKP ogłosiła przetarg na projekt przebudowy dworca kolejowego w Nisku. Finał remontu generalnego planowany jest na koniec 2026 roku.

Jak powiedział Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, planowana przebudowa dworca w Nisku świadczy o rozwoju kolei, jest też najlepszym sposobem na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym.

"Dzięki inwestycji na dworcu zostanie przywrócona obsługa podróżnych, a budynek znów stanie się wizytówką miejscowości oraz przyjazną przestrzenią dla wszystkich pasażerów kolei" - powiedział.

Budynek jest wpisany do Programu Inwestycji Dworcowych. "Otworzyło to drogę do jego modernizacji. Dzięki temu obiekt zyska nowy wygląd i będzie mógł spełniać funkcje na miarę XXI wieku" - podkreślił z kolei Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

"Uratujemy kolejny zabytek i sprawimy, że będzie on komfortową przestrzenią dla wszystkich podróżnych - dodał Ireneusz Maślany, członek zarządu spolki PKP.

Dworzec w Nisku został wybudowany w 1899 roku na podstawie projektu Austriackich Kolei Państwowych. Podobne obiekty budowano na linii z Insbrucku do Bludenz, a także przy wielu innych szlakach w dawnych Austro-Węgrzech.

Renowację przejdzie elewacja budynku dworca wraz z detalami architektonicznymi oraz przylegająca do niej wiata, w dawnej Galicji zwana werandą. Opiera się na żeliwnych kolumnach wyprodukowanych w C.K. Krajowej Fabryce Maszyn Rolniczych i Narzędzi Ludwika Zieleniewskiego z Krakowa. Zachowane zostaną także niektóre elementy wystroju wnętrza, w tym m.in. wzorzyste posadzki.

Na parterze budynku będzie przestrzeń obsługi podróżnych. W poczekalni znajdą się m.in. elektroniczne tablice wyświetlające godziny przyjazdów i odjazdów pociągów. Po remoncie dworzec ma być przyjazny dla rodziców z dziećmi, pasażerów z dużym bagażem, czy osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim rozwiązaniom jak ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille'a, czy plany dotykowe dworców.

Budynek i jego otoczenie zostaną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. monitoring.

Dworzec w Nisku jest jedną z siedmiu inwestycji realizowanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

