Podkarpackie: Ponad 463 mln zł na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Ponad 463 mln zł przeznaczył zarząd województwa podkarpackiego na inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pieniądze pochodzą z unijnego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

W sumie ponad 463 mln zł zostaną rozdysponowanie w ramach trzech naborów, które rozpoczną się w środę.

Jak poinformował we wtorek marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, pieniądze przeznaczone na ten cel podniosą poziom życia mieszkańców regionu.

"Poprawią ochronę i czystość środowiska naturalnego województwa. Liczymy na to, że samorządy sprawnie po te środki sięgną, wykorzystują je z sukcesem, aby tworzyć siłę i potencjał lokalnych wspólnot naszego województwa" - dodał.

Pierwszy z naborów dotyczyć będzie inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę. Na dofinansowanie projektów w ramach tego naboru jest ponad 192,5 mln zł. Wnioski można składać od 10 maja br. do 24 sierpnia br.

Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na m.in. zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia. Pieniądze będzie można uzyskać również na działania dotyczące poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę oraz likwidowania strat wody.

Jak poinformował urząd marszałkowski, do tego konkursu przystąpić mogą gminy liczące poniżej 15 tys. mieszkańców. Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 500 tys. zł, a kwota maksymalna to 10 mln zł.

Drugi nabór dotyczy inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Z tych pieniędzy skorzystać mogą małe samorządy, których liczba mieszkańców mieści się w przedziale od 2 tys. do 10 tys. osób.

Do rozdysponowania jest ponad 174 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie - to 500 tys. zł a maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 17,5 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 10 maja br. do 5 września br. Dofinansowanie można uzyskać zarówno na budowę nowej, jak i remontem istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych.

Trzeci nabór dotyczy również infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Z tego dofinansowania skorzystać będą mogły aglomeracje z przedziału od 10 tys. do 15 tys. mieszkańców.

Na dofinansowanie projektów w tym naborze przeznaczone jest ponad 96,3 mln zł. Termin składania wniosków to 5 września br.

Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych naborów o dofinasowanie starać się będą mogły m.in. jednostki samorządu terytorialnego, także ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, a także spółki komunalne.

Wsparcie będzie można uzyskać m.in. na remont istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych lub sieci kanalizacyjnych.

