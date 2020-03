Podkarpackie: Przetarg na nowy most w Zarszynie na dk28

Rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na budowę mostu nad potokiem Pielnica w ciągu drogi krajowej nr 28 w Zarszynie (Podkarpackie). Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 19 marca br.

Jak poinformował PAP Bartosz Wysocki z oddziału GDDKiA w Rzeszowie, zamówienie obejmuje m.in. budowę objazdu tymczasowego.

"Wybrany wykonawca będzie musiał również rozbudować drogę krajową, jeśli chodzi o dojazdy do mostu oraz przebudować zjazdy. Jego zadaniem będzie także zabezpieczenie brzegów i wyrównanie dna potoków Siedleszczanka i Pielnica" - dodał.

Termin realizacji zamówienia, jaki wyznaczyła GDDKiA to 15 czerwca 2021 r. Jak podkreślił Wysocki, do terminu realizacji wlicza się okres zimowy - od 15 grudnia do 15 marca.

"Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą kryteria: cena - 60 proc. oraz kryteria pozacenowe, w tym okres gwarancji - 20 proc." - wyjaśnił Wysocki.

Termin składania ofert mija 19 marca br.

Droga krajowa nr 28 przebiega przez województwo małopolskie i podkarpackie. Biegnie od miejscowości Zator do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce.