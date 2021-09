Podkarpackie: Rzeszów za darmo nabył tereny pod budowę nowych dróg

Samorząd Rzeszowa bezpłatnie nabył od Skarbu Państwa ok. 1,4 ha terenu, który zostanie wykorzystany do rozbudowy rzeszowskich ulic: Wołyńskiej, Potokowej i Słoneczny Stok. W sumie powstanie ok. 1,6 km nowych dróg.

Jak poinformował PAP w sobotę Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, w październiku tego roku złożony zostanie wniosek o wydanie zezwolenia na budowę nowych dróg tzw. ZRID. "Pozyskany przez samorząd teren zostanie wykorzystany do rozbudowy ul. Wołyńskiej i jej połączeń z ul. Potokową oraz Słoneczny Stok" - dodał.

ZRID powinien zostać wydany na przełomie grudnia i stycznia przyszłego roku. Zdaniem Gernanda, budowa dróg będzie mogła rozpocząć się prawdopodobnie w przyszłym roku.

"Ulica Wołyńska będzie obsługiwać komunikacyjnie nowe budynki, które mają powstać w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - rządowego programu, który zastąpił Mieszkanie Plus" - wyjaśnił.

W ramach SIM w Rzeszowie, na ok. 20-hekatowej działce w rejonie ulicy Wołyńskiej, powstać mają budynki, w których będzie ok. 850 mieszkań.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl