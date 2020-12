Podkarpackie w 2020: budowa S19, nowe obwodnice i nowe zakłady pracy

Budowa drogi ekspresowej S19, nowe obwodnice i otwarcie nowych zakładów pracy – to najważniejsze inwestycje, które miały miejsce w 2020 r. na Podkarpaciu. Mimo pandemii większość zapowiadanych inwestycji udało się zakończyć.

Budowa drogi ekspresowej S19, która będzie częścią szlaku Via Carpatia to największa i zdecydowanie najdroższa inwestycja, która prowadzona jest w województwie podkarpackim. Obecnie prace budowalne trwają na sześciu odcinkach drogi.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w sumie w regionie w budowie jest 64 km tej drogi. Kolejne 74 km jest w przygotowaniu, opracowywana jest m.in. koncepcja programowa.

Rzeczniczka podkreśliła, że mimo pandemii udało zrealizować się wszystkie zakładane na ten rok inwestycje. Wśród zakończonych w tym roku Rarus wymieniła m.in. obwodnicę Sanoka, która jest częścią drogi krajowej nr 28.

W regionie trwa budowa dwóch kolejnych obwodnic - Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta, obie mają być zakończone w 2021 r.

"Trwają przygotowania do budowy kolejnych ośmiu obwodnic w regionie, które powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic" - przypomniała Rarus.

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA zaznaczyła, że wśród zakończonych w br. zadań jest m.in. przebudowa skrzyżowania dk77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 w miejscowości Kopki o wartości 3,7 mln zł. "Zakończyliśmy również rozbudowę dk 28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica o wartości ponad 35 mln zł" - dodała.

W tym roku oddział GDDKiA wyremontował również dziewięć mostów i wiaduktów, w tym m.in. most przez rzekę Mleczka w Przeworsku na dk 94, wiadukt nad linią kolejową w Chmielowie na dk 9 oraz most przez potok Kobyle w Domaradzu na dk 9. "Cztery inwestycje mostowe zakończymy w przyszłym roku. W sumie wartość tych 13 zadań wynosi ponad 61 mln zł" - powiedziała Rarus.

Nie tylko na drogach krajowych trwały inwestycje, ale również na drogach wojewódzkich. Wśród najważniejszych zakończonych zadań należy wymienić m.in. oddanie obwodnic Radomyśla Wielkiego i Lubaczowa.

O ile pandemia nie wpłynęła znacząco na inwestycje drogowe to w innych obszarach widać jej skutki.

Wśród podmiotów, które odczuły skutki pandemii jest podrzeszowskie lotnisko w Jasionce. Jak poinformował PAP rzecznik portu Szymon Taranda, ze względu na drastyczny spadek przychodów nakłady inwestycyjne w roku 2020 zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

"W większości miały one charakter odtworzeniowy, m.in. remonty czy wymiana zużytego sprzętu" - dodał.

Skutki pandemii widać najlepiej po liczbie pasażerów. Do końca listopada br. lotnisko obsłużyło ponad 226 tys. pasażerów. Natomiast do końca roku liczba ta prawdopodobnie zwiększy się do ponad 300 tys. W całym ubiegłym roku było to ponad 772 tys. pasażerów.

"Wierzymy, że w 2021 roku rynek zacznie powoli się odbijać i chcemy się dobrze do tego przygotować. Na razie koncentrujemy się na utrzymaniu płynności finansowej portu, równocześnie starając się pozyskać środki na działania inwestycyjne na większą niż dotychczas skalę" - powiedział Taranda.

Wśród innych ważnych inwestycji w regionie można wymienić rozpoczęcie działalności w podrzeszowskiej Jasionce przez spółkę EME Aero.

To jeden z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów serwisowych na świecie dla najnowszej generacji silników lotniczych. Według zapowiedzi firmy, w tym roku zatrudnionych ma zostać w sumie 400 osób. Docelowo pracę w zakładzie znajdzie 1 tys. osób. Koszt powstania zakładu to ok. 150 mln euro.

EME Aero to przedsięwzięcie, w którym udziały po 50 proc. mają Lufthansa Technik AG oraz MTU Aero Engines AG.

Nowi inwestorzy pojawili się również na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko. Wśród nich jest m.in. spółka Panattoni, deweloper powierzchni przemysłowych, który wybuduje dla swoich klientów zakład produkujący elektryczne ładowarki do samochodów oraz terminal przeładunkowy. Powstanie 400 nowych miejsc pracy.

Kolejnym inwestorem na terenie parku jest indyjski koncern Roha, który w nowym zakładzie wytwarzał będzie komponenty potrzebne w branży chemicznej. Wartość inwestycji, dzięki której pracę znajdzie ok. 30 osób, to ponad 33 mln zł.