Podkarpackie: W Stalowej Woli i Brandwicy powstanie nowy most przez San

Ponad 2,8 mln zł kosztować będzie opracowanie projektu mostu przez San w Stalowej Woli i Brandwicy na Podkarpaciu. Wraz z przeprawą powstanie też nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 855. Most zostanie wybudowany w ramach rządowego programu Mosty dla regionów.

Jak poinformowała Aldona Gujda z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach podpisanej już umowy opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa nowego mostu.

"Wybrana firma będzie musiała również pozyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, w tym m.in. decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Termin uzyskania decyzji ZRID planowany jest na koniec czerwca 2022 r." - dodała.

Początek inwestycji znajdować się będzie w Stalowej Woli na skrzyżowaniu ulicy Chopina z Trasą Podskarpową na drodze krajowej nr 77. Następnie droga przebiegać będzie do obwałowań Sanu, gdzie zacznie się most. Długość dojazdu do mostu od strony Stalowej Woli wynosić będzie ok. 300 m. Most przebiegać będzie nad terenami zalewowymi, rzeką San oraz drogą powiatową nr 2735R i zakończy się za obwałowaniem rzeki w miejscowości Brandwica. Dalej droga poprowadzona zostanie w jednym z dwóch wariantów, które zostaną wybrane na podstawie opracowanego projektu koncepcyjnego.

Jak wyjaśniła Gujda, przetarg na wykonanie mostu zostanie ogłoszony po zakończeniu prac projektowych. "Koszt budowy mostu szacujemy na ok. 360 mln zł" - podkreśliła.

Inwestycja ma być dofinansowana z programu Mosty dla Regionów. Przeprawa powinna być gotowa do 2028 r.