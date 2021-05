Podlaskie: 13 mln zł z subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury na drogi w regionie

13 mln zł z subwencji ogólnej w dyspozycji ministra infrastruktury trafi do samorządów w Podlaskiem na inwestycje drogowe - poinformował w niedzielę na konferencji prasowej w Białymstoku szef PiS w regionie, wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

Listę dofinansowanych w całym kraju inwestycji w piątek opublikował w mediach społecznościowych Podlaski Urząd Wojewódzki powołując się na dane z ministerstwa infrastruktury.

Wiceminister Piontkowski powiedział, że z subwencji ogólnej wsparte są te przedsięwzięcia na drogach, które są ważne z punktu widzenia utrzymania ruchu.

Z listy podanej przez urząd wojewódzki oraz wiceministra Piontkowskiego wynika, że w regionie wsparcie dostaną trzy największe miasta: Białystok, Łomża i Suwałki, a także powiaty: augustowski, białostocki, bielski i grajewski oraz samorząd województwa podlaskiego na inwestycję w Milejczycach. Poszczególnych kwot dotacji nie podano, jedynie łączną ok. 13 mln zł.

"Może nie są to kwoty wielkie gdy porównamy je z kwotami, które są przeznaczone na budowę najważniejszych tras ekspresowych jak Via Baltica czy w ramach Via Carpatii, ale to są środki, które pozwalają poszczególnym samorządom na dokończenie istotnych z lokalnego punktu widzenia skrzyżowań dróg, przepustów czy mostów" - powiedział Piontkowski.

Miasto Białystok dostanie środki na remont nawierzchni fragmentu drogi krajowej 19 na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, samorząd Łomży na remont ulicy Wojska Polskiego jako fragmentu dk nr 61, miasto Suwałki na remont ul. Raczkowskiej jako elementu drogi wojewódzkiej na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego.

Powiat augustowski będzie wsparty środkami na rozbudowę i przebudowę drogi Nowinka-Monkinie-Bryzgiel wraz z przebudową mostu. Most na rzece Czaplinianka w Gajownikach będzie przebudowywać powiat białostocki. Powiat bielski dostanie dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej i mostu w Strabli. Powiat grajewski otrzyma wsparcie na przebudowę mostu na rzece Ełk w Szymanach. Samorząd województwa podlaskiego dostanie środki na rozbudowę ulicy 3 Maja na drodze wojewódzkiej, rozbiórkę starych i budowę nowych przepustów i rozbudowę skrzyżowania z ul. Św. Barbary i ul. Parkowej w Milejczycach.

Ministerstwo infrastruktury w opublikowanej na swojej stronie internetowej informacji z podziału subwencji podało, że w 2021 r. wsparcie w całym kraju dostanie łącznie 120 samorządów w tym: 36 miast na prawach powiatu (157,9 mln zł), 73 powiaty (118,5ml zł) i 11 województw (59,5 mln zł).

