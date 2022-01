Podlaskie: Modernizacje na Rail Baltica - korekta rozkładu jazdy pociągów Polregio

Z powodu kolejnego etapu modernizacji trasy kolejowej Rail Baltica, od soboty - do 11 lutego - nieznacznie zmieniły się godziny odjazdów czterech pociągów Polregio w Podlaskiem - podała spółka Polregio SA.

Korekta rozkładu ma charakter czasowy, 12 lutego przestanie obowiązywać.

Zmiany dotyczą godzin odjazdów pociągów: Białystok-Szepietowo, Hajnówka-Białystok i Kuźnica Białostocka-Białystok.

"Ponadto, została wprowadzona zmiana odjazdu jednego kursu komunikacji zastępczej z przystanku Łapy Osse w relacji do Szepietowa. Autobus, który do 28 stycznia odjeżdża o godz. 15:54, będzie odjeżdżał nieco wcześniej, o godz. 15:49. Ta godzina będzie obowiązywała do 12 marca 2022 r." - podało w komunikacie Polregio.

Trwają prace na odcinku Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica. Tomasz Łotowski z PKP PLK poinformował PAP, że wkrótce ma być oddany do użytku nowy wiadukt w Szepietowie.

PKP PLK przypomina w zamieszczanych w mediach ogłoszeniach, że w ramach prac na odcinku Czyżew-Białystok trwa przebudowa stacji kolejowej w Białymstoku, jest budowany nowy przystanek Zielone Wzgórza oraz łącznica w pobliżu osiedla Starosielce, która ma umożliwić bezpośredni przejazd pociągów w Ełku do Bielska Podlaskiego. Trwa tam budowa wiaduktu kolejowego.

Modernizacja całego odcinka Czyżew-Białystok Rail Baltica ma potrwać do połowy 2023 r. Prace są dofinansowane z UE z programu CEF -Łącząc Europę.

