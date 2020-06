Podlaskie: PKP PLK modernizują tzw. szeroki tor do granicy z Białorusią w Siemianówce

Więcej pociągów towarowych będzie mogło jeździć tzw. szerokim torem do granicy z Białorusią w Siemianówce (Podlaskie) dzięki modernizacji torów i kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, które prowadzą PKP PLK SA. Składy będą mogły być też cięższe.

Chodzi o dwie inwestycje: na linii 59: Chryzanów - granica państwa i na przejściu kolejowym Siemianówka - Swisłocz. Łączna wartość obu inwestycji to 138 mln zł netto. Prace mają być zakończone w czwartym kwartale 2022 r. - poinformowały w komunikacie PKP PLK.

Prace na linii Chryzanów - granica państwa kosztują 69,2 mln zł i są dofinansowane z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i Funduszu Kolejowego. Inwestycja na przejściu w Siemianówce w całości jest finansowana z budżetu państwa - podały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Inwestor poinformował, że dotąd przebudowywano 20 km toru od przejścia w Siemianówce do Zabłotczyzny, wyremontowano również 5 z 13 mostów i przepustów; remontowany jest także 76-metrowy most kolejowy na zalewie Siemianówka.

"Na stacji w Siemianówce wymieniane są tory i rozjazdy. Remont nastawni zapewni lepsze warunki pracy. Będą nowoczesne urządzenia sterowania ruchem, co zwiększy poziom bezpieczeństwa i umożliwi obsługę większej liczby pociągów. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego i samochodowego zapewni także przebudowa 13 przejazdów drogowo-kolejowych" - podano w komunikacie.

PKP PLK podkreślają, że inwestycje mają usprawnić ruch pociągów towarowych pomiędzy Polską i Białorusią, ale też między Europą Zachodnią i Wschodnią.

"Dzięki inwestycji, przeładunek towarów przez wschodnią granicę będzie szybszy i sprawniejszy. Wzrośnie przewóz ładunków. W efekcie inwestycji poprawi się przepustowość szerokotorowej trasy - po torach będzie mogło kursować więcej pociągów z prędkością do 60 km/h. Stacje w Siemianówce, Mikłaszewie i Zabłotczyźnie będą mogły przyjmować i obsługiwać cięższe i dłuższe pociągi do 245 kN/oś i do 1050 m" - napisano w komunikacie.

Podkreślono również, że po zakończeniu modernizacji transport koleją powinien być bardziej konkurencyjny niż drogowy. "Więcej towarów na torach to mniej ciężarówek na drogach i więcej korzyści dla środowiska. Zyska gospodarka regionu i zwiększy się rola Podlasia na mapie transportowej państwa. Więcej pociągów z towarami zza wschodniej granicy to także więcej klientów, punktów przeładunkowych na terenie województwa" - poinformowały PKP PLK.

Polskie Linie Kolejowe poinformowały także, że aby usprawnić ruch kolejowy w rejonie granicy polsko-białoruskiej w Podlaskiem, trwają prace nad projektem modernizacji linii szerokotorowej w rejonie Sokółki i przejścia granicznego w Kuźnicy na linii 57. Ich efektem ma być wznowienie ruchu kolejowego na nieczynnym od ok. 30 lat odcinku Sokółka-Gieniusze.