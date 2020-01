Podlaskie: rok 2019 głównie pod znakiem budowy S61 Via Baltica

200 kilometrów budowanej obecnie trasy S61 Via Baltica, przygotowania do budowy S19 oraz S16, inwestycje na innych drogach krajowych - to główne efekty prac drogowców w 2019 r. na Podlasiu, podsumowane przez białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prowadząca do krajów nadbałtyckich międzynarodowa trasa S61 Via Baltica w Polsce liczy 341 km i biegnie od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej przez województwo podlaskie do granicy z Litwą, koło Ełku - przez część województwa warmińsko-mazurskiego. Budowa trasy w naszym kraju podzielona jest na 11 odcinków. Za realizację większości z nich odpowiada białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Dwa - w rejonie Ełku - nadzoruje i prowadzi także oddział olsztyński.

"Mijający rok był okresem intensywnych prac przy realizacji dróg ekspresowych w województwie podlaskim, głównie drogi S61. W maju została oddana do użytku obwodnica Suwałk (...), a w sierpniu i we wrześniu rozpoczęły się roboty budowlane na trzech kolejnych odcinkach S61 o łącznej długości 51,4 km. Kontynuowana była też budowa drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna" - podsumowuje rok 2019 GDDKiA w Białymstoku.

Z informacji tego oddziału wynika, że w budowie jest łącznie 200 km drogi S61 (odcinki: węzeł Śniadowo - węzeł Łomża Płd., węzeł Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna) oraz 63 km tej drogi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Drogowcy czekają jeszcze na wydanie przez wojewodę podlaskiego pozwolenia na budowę, czyli tzw. Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej na odcinki: węzeł Łomża Południe - Łomża Zachód i od węzła Zachód do węzła Kolno (20,1 km) - podaje GDDKiA w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Na początku stycznia 2020 r. mają być natomiast podpisane umowy z wykonawcami na 46,6 km trasy na dwóch odcinkach: od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa i z Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku. Firmy wyłonione w ponownych przetargach na te odcinki będą projektować i budować S61 na tych odcinkach.

Drogowcy zapowiadają, że wiosną 2020 r. będzie oddana do użytku tzw. druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna na S61, a ostatnie odcinki Via Baltica w regionie mają być gotowe w trzecim kwartale 2023 r.

Oprócz budowy trasy Via Baltica, drogowcy z GDDKiA w Białymstoku przygotowują się również do budowy drogi S19, która jest na różnych etapach tych prac. Trwają też prace na studium uwarunkowań środowiskowych dla trasy S16, prowadzone są inwestycje na innych drogach krajowych.

W 2019 GDDKiA Białystok przeprowadziło 18 inwestycji na drogach krajowych wartych ok. 400 mln zł. "Część z tych modernizacji będzie jeszcze kontynuowana w 2020 r. (zadania dwuletnie), jak np. przebudowa około 30 kilometrów DK66 pomiędzy Bielskiem Podlaskim a Połowcami (granica z Białorusią)" - zapowiadają drogowcy i przypominają, że w 2019 r. oddano do użytku 3,7 km tej trasy (przejście przez Suchowolce i odcinek Suchowolce - Kleszczele).

W grudniu GDDKiA zawarła też umowę z firmą Value Engineering, która za nieco ponad 2 mln zł brutto przygotuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej, m.in. z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla tzw. południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa - poinformował PAP rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski.

Augustowska obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 16 w stronię przejścia granicznego z Litwą w Ogrodnikach ma być realizowana w latach 2020-2026.