Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla odcinka A4 od Krzyżowej do Legnicy

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe. Dokumentację opracuje Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT za ponad 11,7 mln zł.

Dokumentacja dotyczy 36-kilometrowego odcinka A4, który ma zostać rozbudowany w istniejącym śladzie do dwóch jezdni wyposażonych w trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. "Miejscami będzie to budowa nowej jezdni równolegle do jezdni istniejącej, a miejscami rozbudowa jezdni istniejących. Warianty rozbudowy autostrady zostaną opracowane w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)" - podała w poniedziałkowym komunikacie GDDKiA.

Dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy. W jej ramach zostaną przygotowane materiały do uzyskania decyzji środowiskowych. Prowadzone prace będą poprzedzone roczną inwentaryzacją przyrodniczą.

"Po uzyskaniu decyzji środowiskowych wykonane będą liczne badania terenowe w celu wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Po zatwierdzeniu tych dokumentacji przez właściwy organ, zostanie opracowana Koncepcja programowa i Program funkcjonalno-użytkowy. Kolejnym etapem inwestycji będzie wszczęcie postępowania przetargowego na realizację tego zadania w systemie Projektuj i buduj w latach 2026-2029" - poinformowano.

GDDKiA przypomniała też, że 21 czerwca podpisana została umowa na budowę lub rozbudowę autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów oraz budowę drogi ekspresowej S5 od Bolkowa do Sobótki. "W ramach dokumentacji STEŚ-R przeanalizowane zostaną trzy warianty budowy lub rozbudowy A4 wraz z budową S5. Dzięki temu cały dolnośląski odcinek autostrady A4 od Krzyżowej aż do Wrocławia stanie się nowoczesną arterią o najwyższych standardach bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu podróży" - podano.

