Podpisano umowę na projekt i budowę odcinka S19

Konsorcjum firm: Unibep, Budrex i Value Engineering zaprojektuje i zbuduje blisko 9-km odcinek Ploski-Haćki drogi S19 Via Carpatia w Podlaskiem. Przedstawiciel konsorcjum i dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA podpisali w piątek w Białymstoku umowę w tej sprawie. Wartość tej umowy to 305,4 mln zł.

To czwarta zawarta umowa na projekt i budowę podlaskich odcinków S19 - przypomniał w trakcie konferencji online p.o. generalnego dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Poinformował, że na odcinku Ploski-Haćki w kierunku Bielska Podlaskiego powstanie 13 różnych obiektów inżynierskich - w tym 9 pełniących także rolę przejść dla zwierząt - oraz 215-metrowy most na rzece Orlanka.

Budowa tej drogi ma się zacząć latem lub we wrześniu 2022 r. i zakończyć w 2024 r.

Dzisiaj podpisujemy umowę w syst. P&B na kolejny odcinek S19 na Podlasiu pomiędzy miejsc. Ploski (nad Narwią) i Haćki (k.Bielska Podl.).To prawie 9 km dwujezdniowej "eski" . Wartość kontraktu - 305,4 mln. zł. pic.twitter.com/0Bcwy6uUsL — GDDKiA Białystok (@GDDKiA_B_stok) January 29, 2021

W 2020 r. GDDKiA ogłosiła przetargi na projekt i budowę 10 podlaskich odcinków trasy Via Carpatia tej trasy na łączną długość 151 km (z czego 134 w standardzie drogi ekspresowej, pozostałe w standardzie drogi głównej przyspieszonej (GP). Podczas czwartkowej konferencji zapowiedziano, że kolejne umowy będą zawierane od lutego. Wojciech Borzuchowski poinformował, że chodzi o umowy na odcinki: Kuźnica-Sokółka, Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód. Podkreślił, że cały podlaski odcinek S19 ma być gotowy w 2025-2026 r.



"Jedziemy dalej z naszymi najważniejszymi inwestycjami drogowymi" - dodał Weber i zaznaczył, że trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie powstrzymuje inwestycji, a budowa trasy Via Carpatia jest na to "najlepszym przykładem".

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że wszyscy wiążą nadzieję z realizacją trasy S19, bo oznacza ona większe szanse rozwojowe, gdyż będzie to szlak transgraniczny. Podkreślił, że w regionie oczekiwania związane z tą drogą - także z odcinkiem Ploski-Haćki są duże, bo obecny stan drogi krajowej nr 19 nie jest najlepszy, jakość komunikacji powinna być pilnie poprawiona, co widać także przy okazji trudnych warunków zimowych.

Wójt gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka dodała, że oprócz łatwiejszego dojazdu, który będzie możliwy gdy powstanie nowa trasa, znacznie zwiększy się też bezpieczeństwo jazdy, bo na odcinku Ploski-Haćki często dochodzi do wypadków, w których giną ludzie.

Konsorcjum, które będzie budować odcinek Ploski-Haćki to podlaskie firmy. Prezes firmy Unibep z Bielska Podlaskiego Leszek Gołąbiecki zaznaczył, że realizacja kontraktu to także szansa na rozwój innych firm w regionie, podwykonawców, dostawców i kooperantów, a budowa dróg przyciągnie nowych inwestorów do regionu.