Podpisano umowę na remont odcinka A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi podpisała umowę z firmą Strabag na remont odcinka autostrady A2 między węzłami Stryków i Emilia w woj. łódzkim. Prace na 20-kilometrowym odcinku A2 będą podzielone na dwa etapy i łącznie potrwają około roku.

Poinformował o tym w piątek rzecznik prasowy łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski.

"Pierwszy etap robót obejmuje odcinek od węzła Emilia do węzła Zgierz, wraz z węzłami i będzie realizowany w tym roku, drugi etap to odcinek od węzła Zgierz do węzła Stryków i będzie wykonywany w przyszłym roku" - przekazał.

Wyjaśnił, że w ramach umowy zostaną wymienione wyeksploatowane warstwy konstrukcyjne: na jezdni południowej (w kierunku Warszawy) warstwa ścieralna i warstwa wiążąca, przy czym dodatkowo będzie zastosowana w tym miejscu siatka wzmacniająca, zaś na jezdni północnej (w kierunku Poznania) wymieniona zostanie tylko warstwa ścieralna.

"W trakcie prowadzonych prac z eksploatacji będzie wyłączona jedna jezdnia, a ruch dwukierunkowy będzie odbywał się po drugiej jezdni. Po zakończeniu prac ruch zostanie przeniesiony na wyremontowaną jezdnię, a prace rozpoczną się na drugiej jezdni" - wskazał Zalewski.

Wykonawca na przeprowadzenie remontu ma 12 miesięcy od chwili podpisania umowy. Prace muszą rozpocząć się najpóźniej w ciągu 10 dni od chwili przekazania placu budowy, przy czym na odcinku od węzła Emilia do węzła Zgierz, zgodnie z umową muszą się zakończyć do 30 listopada tego roku. Wznowienie prac nastąpi 1 marca 2022 roku.

Wartość umowy to blisko 50,7 mln złotych. Wykonawca udzieli 96-miesięcznej gwarancji na wykonaną pracę. Przekazywany do remontu odcinek autostrady A2 użytkowany jest od 2006 roku.

