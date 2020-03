Podpisano umowę na studium wykonalności dla rozwoju sieci kolejowej w Małopolsce

PKP Polskie Linie Kolejowe wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności, które określi najważniejsze inwestycje na liniach kolejowych w regionie w najbliższych latach.

Dokument będzie gotowy w 2023 roku. Opracuje go wybrane w przetargu konsorcjum utworzone przez Infra oraz Instytut Kolejnictwa.

Wartość studium to ponad 1,8 mln zł netto, z czego 25 proc. kwoty przekaże województwo małopolskie.

Studium stworzy możliwość dobrego planowania rozwoju linii kolejowych w Małopolsce.

Wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka ocenił, że podpisana umowa jest kolejnym, ważnym etapem w rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie.



- Kolej jest transportem wybieranym przez Małopolan, ale także przez turystów, więc nieustanne zwiększanie możliwości i komfortu podróży jest naszym priorytetowym działaniem. Kolejne inwestycje zapewnią jeszcze bezpieczniejszą i szybszą podróż do domu, pracy czy szkoły - podkreślił Smółka.



Według prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela studium stworzy możliwość dobrego planowania rozwoju linii kolejowych w Małopolsce.



- Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego pozwoli dobrze określić potrzeby i kierunki inwestycji, by mieszkańcy Małopolski mogli liczyć na szybką, bezpieczną i punktualną komunikację kolejową wskazał.



Zgodnie z warunkami umowy wykonawca studium przeprowadzi dokładne badania ruchu kolejowego, a także symulację jego rozwoju. Przy współpracy z samorządowcami określone będą najważniejsze inwestycje kolejowe w regionie. Specjaliści sprawdzą możliwość i opłacalność m.in. budowy dodatkowych torów z Krakowa do Batowic, Wieliczki, Kozłowa i Krzeszowic.



Opracowanie będzie dotyczyć również budowy dodatkowych torów pomiędzy Podłężem a Tarnowem oraz Nowym Targiem a Zakopanem. Przeanalizowane będą możliwości prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich po liniach obwodowych w Krakowie, obecnie wykorzystywanych przede wszystkim przez pociągi towarowe.



Oceniona będzie możliwość budowy nowych linii kolejowych m.in. z Krakowa w kierunku Myślenic, Niepołomic i Olkusza, a także z Zastowa do Kazimierzy Wielkiej oraz z Krakowa Lotnisko do Zabierzowa.



Jak przypomnieli przedstawiciele PLK, zarządca infrastruktury kolejowej obecnie modernizuje najważniejsze linie kolejowe w Krakowie, w tym linię średnicową E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Wartość inwestycji rozpoczętej w 2017 r. przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro. Zakończenie całości prac planowane jest w 2021 r.