Podpisano umowę na trasę S1 - obejście Węgierskiej Górki

Wartą blisko 1,4 mld zł umowę na zaprojektowanie i wybudowanie tzw. obejścia Węgierskiej Górki (Śląskie), czyli odcinka drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza do węzła Milówka, podpisano w czwartek w Katowicach. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

Rozpoczęcie prac budowlanych GDDKiA planowała, ogłaszając przetarg, na 2019 r., a ich zakończenie na 2022 r. Inwestycja połączy gotowe już fragmenty S1 Żywiec - Przybędza i Milówka - Szare. Brakujący dotąd odcinek S1 będzie przebiegał w trudnym terenie - przewidziano m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m oraz kilka estakad nad dolinami potoków.Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.Aby dokończyć całą tę trasę, oprócz obwodnicy Węgierskiej Górki potrzebna jest także m.in. druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko-Podwarpie (ok. 9,5 km), przebudowa do standardu drogi ekspresowej obecnej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7,7 km) oraz budowa nowego odcinka Mysłowice - Bielsko-Biała (ok. 40 km) - wszystkie te inwestycje są na różnym etapie realizacji bądź przygotowania.Po stronie słowackiej, po oddaniu na przełomie 2017 r. i 2018 r. do użytku odcinka do węzła Żylina Brodno, do polskiej granicy brakuje jeszcze trzech odcinków autostrady D3 (ok. 27 km). Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu Słowacji, mają one zostać dokończone do przełomu lat 2022/2023.