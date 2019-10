Podtatrze zyska nowe drogi

Rejon Tatr pod względem dróg kojarzy się wyłącznie z korkami na Zakopiance. Wkrótce ma to się zmienić. Do końca tego roku Ministerstwo Infrastruktury, w ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i powiatowym oraz gminnym, ma opracować „Program rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza do 2030 roku”.

Wstępny zakres prac budowlanych zakłada m.in. budowę dwujezdniowej drogi o długości ok. 35 km, wraz z siecią dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony środowiska i systemu odwodnienia. Droga będzie dostosowana do nośności nawierzchni 115 kN/oś. Realizacja inwestycji jest przewidywana w systemie projektuj i buduj.Ministerstwo zakłada, że dzięki rozbudowie DK7 wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwo pieszych, skróci się czasu przejazdu i zwiększy komfort podróżowania. Sieć dróg dojazdowych pozwoli na zwiększenie dostępności terenów przyległych do trasy. Po stronie słowackiej planowana jest kontynuacja trasy (droga R3) o parametrach „odpowiadających polskim drogom ekspresowym”.Rozbudowa DK 28 w Gorlicach będzie realizowana w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinkach o łącznej długości około 7,3 km. Zakres zadania przewiduje podniesienie nośności drogi do 11,5 kN/oś oraz rozbudowę skrzyżowań DK 28 z drogą gminną nr K270279, drogą wojewódzką nr 977 w kierunku Koniecznej i drogą wojewódzką nr 977 i drogą wojewódzką 993, gdzie ma powstać rondo turbinowe dwupasowe.Zadania obejmie ponadto budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie kanału technologicznego, przebudowę przepustu drogowego, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych i przebudowę istniejących zjazdów. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana na lata 2024-2025.Czytaj także: GDDKiA wybrała ofertę na nowy węzeł drogowy na Zakopiance Inwestycje dotyczące Podtatrza zaczną się już w samym Krakowie. Węzeł Kraków Południe zostanie rozbudowany o dodatkowy pas ruchu o długości około 700 m oraz bezkolizyjne przejście dla pieszych przez łącznicę węzła autostradowego A4 relacji Katowice - Zakopane. Średni dobowy ruch na autostradzie A4 na odcinku w. Opatkowice – w. Łagiewniki wynosi obecnie ponad 53 tys. poj./dobę. Okres realizacji prac przewidziano na lata 2022–2024.W Zakopanem natomiast zakres inwestycji przewiduje budowę dwóch rond trzywlotowych na skrzyżowaniu DK47 z ul. Wojdyły (rondo turbinowe) i ul. Ustup. Na odcinku pomiędzy rondami powstanie pas rozdziału. W ramach zadania przebudowane zostaną zatoki autobusowe, wybudowane chodniki, zamontowane oświetlenie, odwodnienie i przebudowana infrastruktura techniczna. Ponadto, na odcinku około 15 metrów zadanie przewiduje obniżenie niwelety drogi krajowej zrealizowanej w ramach zadania Budowa mostu na potoku Olczyskim w m. Zakopane w ciągu DK 47. Celem obniżenia niwelety jest uzyskanie normatywnego przejazdu drogowego pod wiaduktem kolejowym (po jego przebudowie przez zarządcę kolejowego). Okres realizacji robót budowlanych: lata 2020-2021.W planach znalazła się także budowa obwodnicy Nowego Targu. Zadanie obejmuje prace przygotowawcze (wykonanie dokumentacji technicznej, nabycie nieruchomości oraz badania archeologiczne) dla połączenia DK47 z DK49 o długości koło 5 km, stanowiącego obwodnicę Nowego Targu.W wyniku realizacji inwestycji wybudowany zostanie nowy odcinek drogi krajowej poza zwartą zabudową. Włączenie nowej trasy do istniejącej drogi krajowej nr 49 (ul. Jana Pawła II) nastąpi w pobliżu planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969, realizowanego jako obwodnica miejscowości Waksmund, Ostrowsko i Łopuszna.W ramach zadania powstaną 4 obiekty inżynierskie: 1 most i 3 wiadukty, oświetlenie drogowe w rejonie skrzyżowań i węzłów dwupoziomowych, na projektowanych wiaduktach i moście przez Biały Dunajec oraz urządzenia ochrony środowiska: ekrany akustyczne i przejścia dla małych zwierząt. Ponadto zrealizowana zostanie sieć infrastruktury technicznej: wodociągowa, techniczna, kanalizacyjna oraz elektrotechniczna. Proces przygotowawczy będzie realizowany w latach: 2020–2022.W Wadowicach będzie budowany nowy odcinek drogi krajowej nr 28 na długości około 1,5 km. Zakres prac przewiduje budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów, budowę i przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę nowych dróg dojazdowych do obsługi terenów przyległych do drogi, wykonanie urządzeń ochrony środowiska: m.in. ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych i urządzeń oczyszczania wód, przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i elementów wyposażenia drogi: barier, oznakowania.Inwestycja ma poprawić warunki ruchu na skrzyżowaniu dróg DK 28 i DK 52, wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Wadowic, zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podróży. Okres realizacji robót budowlanych: lata 2024-2025.