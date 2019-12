Podwykonawca chce upadłości PBG

Firma Kobest Sylwester Kostrzewa złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną PBG - wynika z oświadczenia przesłanego do redakcji portalu WNP.PL przez pełnomocnika firmy Kobest. Samo PBG odmówiło komentarza do sprawy.

- Najpilniejszego działania ze strony zarządu spółki wymaga uzgodnienie porozumienia z obligatariuszami oraz doprowadzenie do realizacji opóźnionych dezinwestycji. To jest kluczowe w perspektywie krótkoterminowej - mówił w połowie listopada Jerzy Karney , nowo powołany prezes PBG.Jak dodał, to również powinno ochronić wartość aktywa strategicznego PBG, jakim jest należący do spółki pakiet akcji Rafako.- W dłuższej perspektywie realizacja strategii grupy PBG powinna umożliwić wzrost wartości tego aktywa, czego oczekują zarówno wierzyciele PBG, jak i akcjonariusze Rafako - deklarował Karney.Po trzech kwartałach 2019 r. PBG miało na poziomie skonsolidowanym 833,3 mln zł straty netto wobec 908,5 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 241,9 mln zł wobec 42,9 mln zł straty przed rokiem.Największym akcjonariuszem spółki jest Małgorzata Wiśniewska, posiadająca 23,61 proc. akcji, PKO Bank Polski ma 6,48 proc., Pekao SA 7,68 proc., a 62,23 proc. należy akcjonariatu rozproszonego.