Podziemne linie zastąpią sieć napowietrzną w Piotrkowie Trybunalskim

PGE Dystrybucja Oddział Łódź podpisała umowę na realizację inwestycji związanych z kablowaniem linii napowietrznych średniego napięcia w północnej części Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość inwestycji szacowana jest na 9 mln zł.

Inwestycja, której zakończenie zaplanowano na II kwartał 2023 roku, obejmie przebudowę części linii napowietrznych średniego napięcia (SN) relacji Wolbórz-Piotrków oraz Piotrków-Sulejów.

Tereny te, jak podała firma, są zalesione przez co dostęp do nich jest utrudniony, zwłaszcza podczas awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

Zaplanowane prace będą polegały na budowie podziemnych linii kablowych SN, o łącznej długości ponad 13 km Powstanie również 8 złączy kablowych SN, a istniejące słupy stacji transformatorowych zostaną zmodernizowane.

Linia kablowa SN zostanie położona w pasie dróg publicznych, przebudowie ulegnie także część linii napowietrznej.

PGE Dystrybucja dostarcza energię elektryczną do ponad 5,6 mln odbiorców. Za dystrybucję energii elektrycznej do odbiorców końcowych odpowiada 7 oddziałów spółki. PGE Dystrybucja Oddział Łódź dostarcza energię elektryczną do około 1,2 mln odbiorców

