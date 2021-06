Pojawiły się widoki na koniec wzrostów cen materiałów budowlanych

W czerwcu zaczęły hamować wzrosty cen niektórych surowców i materiałów budowlanych, stabilizować się, a nawet maleć. Trudno jednak jeszcze powiedzieć, że to pierwsze mocne sygnały względnej stabilizacji (pamiętając o dużych cenowych skokach z nie tak dalekiej przeszłości). Często wydłużył się natomiast okres dostaw.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Zdaniem Orgbud-Serwis

W pewnych grupach materiałów budowlanych producenci i ich sprzedawcy skracają do 1-2 tygodni terminy ofert, czyli gwarancję niezmienności ceny. Dlatego Balbina Kacprzyk doradza, by tendencje zmiany ich cen śledzić nie tylko w ośrodkach publikujących je zbiorowo, ale na stronach internetowych producentów lub handlowców.Według niej być może następuje przełamanie na rynku styropianu, cementu i wapnia. Pojawiły się pierwsze informacje o obniżkach.Takie zmiany potwierdza Renata Niemczyk, dyrektor Orgbud-Serwis. Być może ma to związek z wszczętym w końcu kwietnia przez prezesa UOKiK postępowaniem wyjaśniającym, czy nie dochodzi do zmowy cenowej lub nadużyć pozycji dominującej na rynku styropianu, cementu i wapnia.- Dostaliśmy najnowsze cenniki od producentów styropianu i np. w przypadku jednego z nich obniżono je właśnie o 10-12 proc., podczas gdy w marcu - podwyższono o 50 proc. - podkreśla dyrektor Niemczyk. - W czerwcu nie ma zmian cen wyrobów chemii budowlanej, nadal natomiast drożały wyroby ze stali.Orgbud-Serwis kończy właśnie analizę zmian cen materiałów w obiektach kubaturowych. Wynika z niej, że tylko pomiędzy I a II kwartałem tego roku ceny wzrosły od 3 do 5 proc.