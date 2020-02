Polacy demontują i przenoszą całe fabryki. Podpowiadają, dlaczego warto to robić

Popularne strategie ciągłej redukcji kosztów w produkcji można realizować na różne sposoby - część firm decyduje się na wymianę maszyn lub infrastruktury na bardziej wydajną, inne przenoszą produkcję do krajów o niższych kosztach – wskazuje lubelska firma Pol-Inowex, specjalizująca się w relokacji obiektów przemysłowych na całym świecie, która przygotowała z PwC raport o rynku relokacji przemysłowych.

Dlaczego powstał raport?

Często koncerny sprzedają stare linie produkcyjne i zastępują je nowymi, a używane trafiają na mniej rozwinięte rynki, na których rośnie popyt. Działania te generują popyt również na usługi demontażu i relokacji. W praktyce oznacza to np. przeniesienie elektrowni węglowej z siedziby głównej w USA do Austrii. Taki proces, poprzedzony złożonym etapem planowania rozpoczyna się od jej demontażu. Kiedy elementy instalacji i maszyny będą musiały będą musiały być starannie rozebrane, oznakowane i zapakowane.Następnym krokiem jest transport – zwykle intermodalny, drogą lądową, powietrzną i morską. Po przetransportowaniu wszystkich elementów takiej elektrowni należy ją poprawnie zmontować i ponownie uruchomić.Zobacz też: Pol-Inowex negocjuje relokację elektrowni o mocy 4730 MW Jak wskazują eksperci Pol-Inowex i PwC, trudno jest znaleźć wiarygodne i zweryfikowane informacje na temat branży relokacji przemysłowych. Ich brak powoduje, że biznes rozważający tego typu usługi nie wie, jak zaplanować cały proces, ile czasu potrzeba na przeprowadzenie takiego projektu i jak dokonać wyboru firmy relokacyjnej.- Kiedyś kierunki relokacji przemysłowej były z krajów o wysokich kosztach pracy do krajów o niskich kosztach. Tak było wybuchu kryzysu do 2008 roku. Teraz kierunki relokacji są bardzo różne – wskazuje Świderek.Raport na temat rynku relokacji przemysłowych powstał na kanwie badań, analiz i opinii ekspertów, oraz przedstawicieli branż z całego świata realizujących projekty relokacji fabryk, maszyn i urządzeń, w tym z branży chemicznej samochodowej, metalurgicznej oraz papierniczej, opracowanych przez zespół PwC Polska.Wśród projektów zrealizowanych przez firmę w branży energetycznej znajduje się m.in. przeniesienie elektrowni węglowej o mocy 300 MW z Austrii do Turcji oraz relokacja elektrowni gazowej o mocy 250 MW z Walii do Turcji.Ponadto spółka zajmowała się przeniesieniem turbiny gazowej o mocy 100 MW z Włoch do Ghany oraz elektrowni na biomasę z Norwegii do Wietnamu (40 MW) i z Anglii na Ukrainę (10 MW).W przeszłości Pol-Inowex był bliski giełdowego debiutu. Spółka miała 23 września 2008 r. zadebiutować na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie, a 18 września upadł Lehman Brothers i rozpoczął się kryzys finansowy, przez co finalnie debiut się nie odbył. Pol-Inowex nie ujawnia wartości poszczególnych kontraktów.Polecamy też: Musimy dopiero wywalczyć swoją pozycję