Polacy i Brytyjczycy razem do Centralnego Portu Komunikacyjnego

Współpracę m.in. w planowaniu infrastruktury lotniskowej i kolejowej, czy zaprojektowaniu przestrzeni powietrznej na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada podpisane w środę przez przedstawicieli Polski i Wielkiej Brytanii porozumienie o współpracy dotyczącej CPK.

Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) podpisali: wiceminister infrastruktury pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała oraz ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce Jonathan Knott, który podpisał dokument w imieniu ministra ds. eksportu i handlu międzynarodowego Wielkiej Brytanii Grahama Stuarta.

"Dzisiaj podpisujemy polsko-brytyjskie memorandum, które stworzy ramy do współpracy między naszymi krajami w przygotowaniach do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego" - powiedział Horała.

Jak dodał, CPK to projekt "bardzo ambitny", dlatego cieszy go to, że wiele podmiotów chce się angażować w przygotowania do jego budowy.

Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce wskazał, że współpraca polsko-brytyjska ma szansę sprawić, że projekt CPK będzie sukcesem w skali globalnej.

Spółka CPK poinformowała, że podpisane porozumienie jest kontynuacją dotychczasowych polsko-brytyjskich działań związanych z projektem CPK.

"W czerwcu i wrześniu ub. roku miały miejsce warsztaty architektoniczne, które były wspólną inicjatywą Ambasady Wielkiej Brytanii i spółki CPK. Ich efektem były wstępne koncepcje architektoniczne Portu Lotniczego Solidarność. Propozycje przygotowały biura projektowe o światowej renomie: Zaha Hadid Architects, Foster+Partners, Chapman Taylor, Grimshaw, Benoy, Pascall+Watson, Woods Bagot, Populous i KPF" - przekazała spółka w komunikacie.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.