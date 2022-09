Polacy liderami branży ekologicznych opakowań. Fabryka w Bełchatowie wzmocni naszą pozycję

Fabrykę opakowań wraz z centrum projektowym otwiera w Bełchatowie brytyjski koncern DS Smith. W Centrum Innowacji i Produkcji Opakowań Wspierających Zrównoważony Rozwój powstawać będą rozwiązania opakowaniowe dla największych firm sektora przemysłowego, FMCG i kanału e-commerce.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Projektowane i produkowane w Bełchatowie opakowania w 100 proc. nadawać się mają do recyklingu lub ponownego użycia, co pozwoli na oszczędności i optymalizację śladu węglowego w łańcuchach dostaw.

Wartość uruchamianej inwestycji to ponad 300 mln zł.

Pracę w zakładzie znalazło około 200 osób.

Zlokalizowany na blisko 4-hektarowej działce w północno-zachodniej części Bełchatowa zakład realizować będzie zamówienia dla klientów wielu branż, w tym dla wiodących producentów sektora przemysłowego, FMCG czy e commerce.

- Nowopowstałe Centrum Innowacji i Produkcji Opakowań Wspierających Zrównoważony Rozwój to z jednej strony inwestycja uwzględniająca najlepsze praktyki zielonego budownictwa, z drugiej zaś odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i naszych klientów, na wymogi gospodarki o obiegu zamkniętym oraz związane z nią nadchodzące regulacje, a także oczekiwania samych konsumentów w zakresie ochrony środowiska naturalnego przez firmy – zaznacza Krzysztof Sadowski, prezes DS Smith Polska.

Zgodnie z intencją właściciela bełchatowska inwestycja wpisywać się ma w obecną tendencję na światowym rynku opakowań. Ta gałąź przemysłu to dziś jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się branż w skali globalnej.

Polska jednym z czołowych graczy w produkcji ekologicznych opakowań

Polska zajmuje tu istotne miejsce. Szacunki wskazują, że w naszym kraju rynek ten wart jest około 60 miliardów złotych i rośnie w tempie 20 procent rocznie. Trend wzrostowy może zostać utrzymany, jednak pod warunkiem poprawy innowacyjności branży, poprzez m.in. odchodzenie od problematycznego plastiku i stosowanie w projektowaniu i produkcji bardziej przyjaznych środowisku materiałów, które można użyć wielokrotnie.

- Według ostatnich danych OECD zaledwie 9 proc. plastiku (z uwzględnieniem utraty surowca podczas odzyskiwania) jest skutecznie poddanych recyklingowi, 19 procent spalana, a blisko 50 proc. trafia na składowiska odpadów. Pozostałe 22 proc. nie jest zagospodarowywane – trafia na dzikie wysypiska, jest nielegalnie spalana lub trafia bezpośrednio do środowiska naturalnego – mórz, rzek i lasów – podkreśla Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

Europa ogranicza wykorzystywanie plastiku, domagają się tego także konsumenci

Kraje UE coraz bardziej rygorystycznie dążą do redukcji wykorzystania plastiku. Unijne przepisy już zakazały stosowania m.in. plastikowych słomek, sztućców i kubeczków z dodatkiem polistyrenu.

Przepisy ograniczające użycie plastikowych opakowań wprowadziła od stycznia 2022 r. m.in. Francja – zakazując pakowania większości owoców i warzyw w opakowania z plastiku. W Polsce również toczą się prace nad dostosowaniem krajowych przepisów do nowych wymogów.

- Nasi przedsiębiorcy także intensywnie szukają innowacji w obszarze proekologicznych rozwiązań dotyczących samych opakowań, ale także w swoich łańcuchach dostaw – w tym nie tylko rozwiązań korzystniejszych środowiskowo, ale także przynoszących realne oszczędności – dodaje prezydent KIG.

Jak pokazują badania opublikowane przez DS Smith, jednego z wiodących dostawców przyjaznych środowisku opakowań, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na proekologiczne zachowania marek. W tym także na to, jak pakowane i transportowane są produkty. Aż 40 proc. konsumentów, rosnącego w siłę kanału sprzedaży e-commerce, wskazuje, że otrzymana przesyłka była zbyt duża w stosunku do wysyłanego produktu, a 43 proc. uważa, że sprzedawca użył do pakowania zbyt dużej ilości plastikowej taśmy klejącej.

Opakowania nadające się w 100 proc. do recyklingu lub ponownego użycia

W inwestycji wartej ponad 300 mln złotych 200-osobowy zespół tworzyć będzie opakowania nadające się w 100 proc. do recyklingu lub ponownego użycia, dla największych firm sektora przemysłowego i FMCG, ze szczególnym uwzględnieniem kanału e-commerce.

– 20 proc. mniej kosztów, krótszy czas pakowania o blisko 50 proc. i aż o połowę mniej transportów, a co za tym idzie znaczące ograniczenie emisji CO2 – to tylko niektóre rezultaty wprowadzonych rozwiązań opakowaniowych i optymalizacji łańcucha dostaw. Nawet niewielka zmiana w konstrukcji opakowania (np. o 1 mm) potrafi mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie opakowania w łańcuchu dostaw, paletyzację czy liczbę transportów. Dlatego w DS Smith bardzo dużą wagę zwraca się na każdy etap produkcji opakowania – od projektowania aż do momentu, gdy produkt trafi do odbiorcy, szczególnie w obliczu obecnych wyzwań środowiskowych – mówi Reinier Schlatmann, prezes regionu Europy Środkowo-Wschodniej w DS Smith.

Bełchatowskie centrum to jedna z najnowocześniejszych fabryk tego typu w Europie, ale również nowe miejsca pracy dla regionu. W zakładzie powstało bowiem ponad 200 nowych miejsc pracy.

– Dla Bełchatowa nowa fabryka opakowań tekturowych DS Smith to ważna inwestycja. Wpływa zarówno na zrównoważony rozwój regionu, jak i wzrost jego atrakcyjności. Przedsięwzięcie to jest ważnym impulsem dla ekosystemu biznesowego naszego miasta. Warte podkreślenia jest również to, że w Bełchatowie będą tworzone innowacje dla zrównoważonego rozwoju największych firm w Polsce i na świecie – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

Inwestycja, która wzmocni pozycję Polski na obiecującym rynku

DS Smith dzięki nowej fabryce chce osiągnąć bardzo konkretny cel środowiskowy. - Dzięki naszym rozwiązaniom do 2025 roku wyeliminujemy z półek sklepowych 1 miliard opakowań z tworzyw sztucznych. Osiągniemy to także dzięki potencjałowi, który niesie ze sobą nowo otwarte Centrum Innowacji i Produkcji Opakowań Wspierających Zrównoważony Rozwój w Bełchatowie - wyjaśnia Reinier Schlatmann.

Inwestycja trafia w obecne potrzeby naszej gospodarki.

- Polska ma ogromny potencjał i potrzebę zielonej transformacji, oby partnerów tej transformacji, takich jak DS Smith, było jak najwięcej – podsumowuje Andrzej Arendarski.

DS Smith jest wiodącym dostawcą proekologicznych opakowań z tektury falistej, a ponadto prowadzi działania recyklingowe i jest producentem papieru. Firma ma główną siedzibę w Londynie i jest notowana na liście FTSE 100. Działa w 34 krajach, zatrudniając około 30 000 osób, w tym ponad 1450 pracowników w Polsce.

Zobacz nasz najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl