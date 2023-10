Polacy powinni spłacać kredyty na zdrowych zasadach, a nie walniętych

Kowalski powinien spłacać kredyt na zdrowych zasadach, a nie totalnie walniętych. Ktoś płacił 2 tys. raty za mieszkanie miesięcznie, a kiedy zaś przyszła wysoka inflacja, rata wzrosła mu do 5-6 tys. To jest chore - mówi WNP.PL Józef Wojciechowski, założyciel J. W. Construction.

- Jakościowo mamy jedno z lepszych budownictw w Europie. Jednak jeżeli chodzi o rentowność, branża deweloperska stała się mało atrakcyjna - mówi w rozmowie z WNP.PL Józef Wojciechowski, przewodniczący rady nadzorczej J.W. Construction.

- Polski rynek różni się w znaczący sposób od innych rynków, szczególnie amerykańskiego, ale właśnie to doświadczenie w Ameryce pozwoliło mi 30 lat temu tu się pojawić i ciągle funkcjonować – dodaje nasz rozmówca.

- Piłka z biznesem niewiele ma wspólnego, tam się raczej nie zarabia, przynajmniej w Polsce. W Polonii trochę straciłem, ale dziś to nieważne, są to rzeczy historyczne – zdradza przewodniczący rady nadzorczej J.W. Construction.

Józef Wojciechowski mieszka w Starych Załubicach przy al. Wojciechowskiego. Przypadek?

– W życiu jest mało przypadków (śmiech).

Podejrzewam, że szef tak dużej spółki ma mało wolnego czasu...

– Dla pana znajdę tyle, ile potrzeba.

"W Polonii Warszawa trochę straciłem, ale dziś to nieważne"

Po tej wymianie uprzejmości proszę mi powiedzieć, jak pan spędza ten wolny czas.

– Robię wszystko, żeby się nie nudzić (śmiech).

Coś więcej?

– Dość często gram w tenisa, cały czas pracuję... Może inaczej niż kiedyś, ale pracuję; zdalnie. Mam dużą rodzinę i się nią zajmuję. Dbam o to, by w tym domu była rozrywka dla bliskich i przyjaciół. Robię wszystko, co jest potrzebne do życia.

Nie żyję ponad stan.

Co widać na załączonym obrazku (rozmawiamy przy basenie, wśród palm, w 4-hektarowym ogrodzie willi Józefa Wojciechowskiego).

(śmiech).

Ogród ma 4 hektary?

– Tak naprawdę to nawet nie wiem. Od ogrodu mam ludzi, którym daję zatrudnienie, którzy też potrzebują pracować.

Do nich przejdziemy później. Lubi pan wędkować. Gdzie najchętniej wybiera się pan na łowy?

– W Polsce nie wędkuję. Na ryby wybieram się, kiedy jestem w egzotycznych stronach. Interesują mnie duże ryby.

Pana największe trofeum?

– 250 kg.

To potwór! Wiemy, że interesuje się pan też piłką nożną.

– Jak każdy przeciętny Polak.

Ekstraklasę lubi pan oglądać?

– Czasami. Jeden z moich synów jest pasjonatem Legii, w związku z czym - siłą rzeczy - czasami obejrzymy mecz, by było mu przyjemnie. Dzwonił do mnie wczoraj, był pod wrażeniem, że Legia wygrała z klubem z Premier League (rozmawialiśmy dzień po zwycięstwie Legii z Aston Villą w Lidze Konferencji Europy).

Jak pan wspomina czasy w Polonii Warszawa?

– Ciekawe doświadczenie, dużo emocji, nie mówiąc o pieniądzach. To był interesujący etap w moim życiu. Było to coś szalenie ekscytującego.

Teraz Polonia przegrywa mecz za meczem. Może trzeba się znowu zająć tym klubem?

– Niewiele jestem w stanie pomóc. Ja już tam byłem, dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi.

Biznesowo to było doświadczenie?

– Nie, piłka z biznesem niewiele ma wspólnego; tam się raczej nie zarabia, przynajmniej w Polsce. W Polonii trochę straciłem, ale dziś to nieważne, są to rzeczy historyczne.

"Nie jesteśmy na giełdzie, w związku z tym nie mamy oczekiwań akcjonariuszy"

Przejdźmy zatem do poważniejszych rzeczy. Jaka jest pana ocena wyników finansowych J.W. Construction?

– Z tą kwestią powinien pan się raczej zwrócić do głównej księgowej i ludzi, którzy są w finansach. Ja zajmuję się tym, by ta maszyna działała jak fajnie naoliwiony instrument.

Czy my zarobimy trochę więcej czy mniej... Nie jesteśmy na giełdzie, w związku z tym nie mamy oczekiwań akcjonariuszy. Jestem jedynym akcjonariuszem J.W. Construction. To, czego potrzebowałem, zarobiłem. W tej chwili pracuję dla hobby.

Co pan robi, by ten instrument był dobrze naoliwiony?

– Staram się być pomocnym, pomagać tam, gdzie trzeba, doradzać, komu trzeba, mieć kontakt z wszystkimi kluczowymi ludźmi. To wystarcza.

Jak ważne było dla pana doświadczenie zdobyte na amerykańskim rynku deweloperskim?

– Fundamentalne. Oczywiście, polski rynek różni się w znaczący sposób od innych rynków, szczególnie amerykańskiego, ale właśnie to doświadczenie w Ameryce pozwoliło mi 30 lat temu tu się pojawić i ciągle funkcjonować.

Gdzie widzi pan największe różnice pomiędzy rynkiem polskim i amerykańskim?

– To jest rozmowa na pół dnia (śmiech).

Powiedział pan, że poświęci mi tyle czasu, ile potrzeba.

– Ale bez przesady (śmiech).

W takim razie w skrócie proszę.

– Jest tak dużo różnic, że nie wiadomo, od czego zacząć... One są w każdym aspekcie, zaczynając od administracji, czyli pozwoleń, które w Polsce urosły do wymiaru egzotycznego, absurdalnego.

By usprawnić procedury tak, aby działały jak w Ameryce, w naszym kraju potrzeba jednego pokolenia. Oczywiście pod warunkiem, że komuś bardzo będzie zależało, by to zrobić i wdrożyć. Bo - wbrew pozorom - samorządom, urzędom centralnym - poza wielkimi hasłami — nie zależy na tym, by to poprawić.

Dlaczego?

– Uważają, że zostali wybrani przez ludzi, wiedzą wszystko najlepiej, wiedzą, jak to zrobić. Co istotne: w większości wypadków zostali wybrani na krótkie okresy. Gdyby zaczęli coś robić, beneficjentem będzie następna czy dwie kadencje do przodu. Dlatego nie ma żadnego parcia, żeby poprawiać przepisy. Nie ma żadnych odgórnych dyrektyw, żeby to usprawniać.

To pierwszy element, w którym się różnimy.

Dalej... W Ameryce są konkretne, określone terminy, tzw. deadlines. Deweloper czy generalny wykonawca wiedzą, w jakich ramach mogą się poruszać. Wiedzą też, czego im nie wolno. Wiedzą, czego mogą oczekiwać i w jakim terminie mają prawo tego oczekiwać.

W Ameryce, rozpoczynając inwestycję, możesz co do dnia zaplanować, że dzisiaj robisz określone rzeczy, za tydzień jedna ekipa kończy i wchodzi kolejna, za miesiąc jeszcze następna. Możesz sobie policzyć, ile dokładnie dni będzie trwała budowa.

U nas tego kompletnie nie ma i długo, długo nie będzie. Nie ma kultury, by funkcjonować w określonych rygorach czasowych. Mnie się w firmie tego nie udało stworzyć. Ba, nikomu w Polsce się to nie udało. Dlatego budowa prostego domu w Ameryce trwa 4 miesiące, u nas 2 lata.

"Jakościowo mamy jedno z lepszych budownictw w Europie"

To różnice diametralne.

– Oczywiście. W kulturze wykonawstwa aż tak dużej różnicy nie ma, poza tym, że organizacja pracy w wykonawstwie jest tak rynkowa, jak rynek w Polsce, czyli brakuje przewidywalnych terminów.

Jak to wszystko zmienić? Dlaczego w Polsce nie stosuje się sprawdzonych od wielu lat na świecie rozwiązań rynkowych?

– Mogę odwołać się do przykładu Ameryki, gdzie przez wiele lat mieszkałem, a gdzie od ponad 80 lat funkcjonuje, z dobrymi rezultatami, program Fannie Mae. To instytucja, dzięki której mniej zamożni Amerykanie mają łatwiejszy dostęp do kredytów.

Jak to działa?

– Banki udzielające kredytów mogę odsprzedawać je do Fannie Mae. Na podstawie nabytych kredytów instytucja przygotowuje produkt inwestycyjny, który sprzedawany jest dalej, a sama Fannie Mae udziela gwarancji nabywcom tych produktów inwestycyjnych w zakresie terminowości spłaty kredytów hipotecznych.

Takie działanie ułatwia akcję kredytową, bo umożliwia bankom pozyskanie gotówki - w zamian za udzielone kredyty. Sprzedaż produktów inwestycyjnych rozwija z kolei rynek kapitałowy. Udzielając gwarancji, nie angażuje się też aż tak dużych środków publicznych.

To proste. Czy są takie programy w Polsce?

Nie ma.

– A wystarczy poszukać ludzi w USA - może przez ogłoszenie w NYT, może wśród emerytów lub ludzi z polskimi korzeniami (takich w USA jest dużo). Osoby te mogłyby przyjechać do Polski i podzielić się swoim doświadczeniem. Przygotować program, który by działał przez lata.

Trzeba też zająć się samorządami. Samorządom musi się chcieć, a żeby się chciało, musi im się opłacać. Trzeba im coś dać, żeby im się opłacało, żeby tego chciały. Bo dzisiaj nie chcą.

Dzisiaj deweloper robi projekt na 3 tys. mieszkań. Samorządowiec wie, że musi szkołę wybudować, przedszkole, żłobek, przychodnię. Wyborcy będą go szczypać, dlaczego droga jest taka wąska.

Rządzącym musi się chcieć, by znaleźli źródło finansowania tego wszystkiego. Kowalski ze swoich oszczędności tego nie sfinansuje. On może spłacać kredyt 30 lat.

Ale spłacać powinien na zdrowych zasadach, nie totalnie walniętych.

Walniętych?

– Ktoś płacił 2 tys. raty za mieszkanie miesięcznie, a kiedy przyszła wysoka inflacja, rata walnęła mu na 5-6 tys. Znam takich ludzi. To jest chore.

Ktoś musi się tym zająć. Mam nadzieję, że będą to ci, którzy wygrają wybory; niech to będą nawet ci, co teraz rządzą. Może będą chcieli coś więcej zrobić, niż zrobili, a może będą to inni. Służę radą, jak to poukładać.

Te wszystkie różnice zaczynają się w głowie...

– Wszystko zaczyna się w głowie.

I kończy.

– Z końcem może być różnie (śmiech).

Mieliśmy czas, kiedy kredytobiorca zarabiający w złotych nie miał zdolności kredytowej w naszej walucie, ale miał we frankach.

– To byt absolutny przekręt.

"Branża deweloperska stała się mało atrakcyjna. Są ciekawsze miejsca do zainwestowania pieniędzy"

Jaki jest stan polskiej deweloperki?

– Taki, jak całego kraju. Booming (śmiech).

Buduje się przecież.

– Dlatego powiedziałem, że jest booming (śmiech).

Dobrze się buduje czy słabo?

– Jakościowo mamy jedno z lepszych budownictw w Europie.

Co będzie z deweloperką w Polsce? Dalej booming?

– Mieszkania są i będą potrzebne. Pytanie, jak sobie poradzimy z problemami, o których wcześniej mówiłem. Jak rozwiążemy te problemy, będzie ciekawiej.

Dzisiaj jest trudno, to nie jest łatwa branża. Przejście ścieżki administracyjnej to są cztery lata.

Jeżeli chodzi o rentowność, branża deweloperska stała się mało atrakcyjna. Są ciekawsze miejsca do zainwestowania pieniędzy.

Mało optymistycznie.

– Wszyscy musimy coś robić. Ja robię to, co potrafię: buduję osiedla, buduję i prowadzę hotele. W tym zostanę.

Mieszkania będą drożeć?

– Mam nadzieję, że z czasem pewne rzeczy się ucywilizują, rządzący usprawnią procedury, żeby ludzie mogli żyć nie w 40-metrowych mieszkaniach, ale większych. One pewnie nie będą tańsze, bo wszyscy chcemy więcej zarabiać. Dzisiaj minimum pensji w branży budowlanej to 5-6 tys. zł.

Mieszkania będą jeszcze droższe, chyba że coś zrobimy, żeby usprawnić pewne elementy, żeby ten produkt można było zrobić szybciej, nie zamrażać kapitału, łatwiej go uplasować na rynku, żeby Kowalski mógł go łatwiej nabyć. Na tym powinniśmy się skupić.

Państwo powinno brać się za budowę mieszkań?

– Rządzący powinni tworzyć dobre prawo, zająć się ściąganiem podatków i armią. Do tego państwo jest potrzebne. Wszędzie tam, gdzie państwo wchodzi do gospodarki, ponosi porażki. Tak jest na całym świecie.

Kiedyś państwo miało monopol w przemyśle kosmicznym. Dzisiaj prywatne firmy robią to o wiele taniej, szybciej, są też podwykonawcami w programach rządowych.