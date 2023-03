Polacy pracują przy modernizacji jednego z największych mostów łukowych w Europie

Blisko półtorakilometrowy most Van Brienenoord to 3000 ton kratownicy ze stali, którą trzeba ocenić, naprawić lub wymienić. Z mostu codziennie korzysta niemal ćwierć miliona aut, więc organizacja remontu wymaga wojskowej precyzji. Zapewnia ją polska firma.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Most Van Brienenoord ma długość 1320 m. Codziennie pokonuje go 230 000 samochodów, a rocznie przepływa pod nim 120 000 statków.

Most ma część stałą, opartą o ważącą 3000 ton stalową kratownicę i dwa przęsła zwodzone.

Prace są planowane na dwa lata, ale przejazd ma być w sumie zamknięty przez kilka tygodni, a nie jak zwykle w takich wypadkach 1,5 roku.

Ze względu na upływ czasu i znaczny wzrost natężenia ruchu, a także masy poruszających się po drogach samochodów ciężarowych holenderskie władze postanowiły zmodernizować wiele mostów, zapór i tuneli zbudowanych w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. W najbliższych latach tylko w południowej Holandii ma być wymienionych 13 mostów. Wśród nich będzie Van Brienenoord, według Dyrekcji Generalnej ds. Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Rijkswaterstaat (RWS) jeden z najbardziej ruchliwych mostów w Holandii. Przy jego modernizacji pracuje m.in. polska firma doradcza Arup.

Most Van Brienenoord w rejonie Rotterdamu ma długość 1320 m. Codziennie pokonuje go 230 000 samochodów, a rocznie przepływa pod nim 120 000 statków. Most ma część stałą, zbudowaną na stalowej kratownicy i część ruchomą. Zwodzona część mostu jest otwierana 150 razy w roku, jeżeli płynący w stronę mostu obiekt jest zbyt wysoki, by przejść pod nim. Pewnie będzie otwierać się także po to, by przepuścić stare i przewieźć na miejsce nowe przęsło kratownicowej części mostu.

Mosty są budowana na nabrzeżach i spływają rzeką

Holendrzy zwykle pracują w ten sposób, że mosty są najpierw budowane na nabrzeżach, a potem specjalnymi barkami przewożone i z tych barek montowane we właściwych miejscach. - Takie podejście jest bezpieczniejsze, mniej skomplikowane i powoduje znacznie krótszy okres zakłóceń w ruchu drogowym i żeglugowym, niż gdybyśmy sami wykonywali wszystkie prace na moście - mówiła Cora van Nieuwenhuizen, ówczesna minister infrastruktury i gospodarki wodnej Holandii w 2020 roku, kiedy podejmowano decyzję o rozpoczęciu modernizacji.

Za pomocą tych samych barek, wyposażonych w ogromne podnośniki stare elementy mostu są wcześniej zdejmowane i przewożone w miejsce modernizacji. Stare przęsła, które na bardziej obciążonych mostach są zastępowane nowymi, po modernizacji trafiają często na mniej obciążone drogi.

Jak informuje Arup zgodnie z zatwierdzonymi planami, część mostu w kierunku wschodnim zostanie całkowicie usunięta i zastąpiona odnowionym mostem zachodnim. W międzyczasie poza terenem budowy będzie trwało opracowywanie nowego fragmentu, który zostanie zainstalowany w miejscu zachodniego łuku.

Sześć tygodni zamknięcia drogi zamiast 1,5 roku

„W trakcie renowacji specjaliści ocenią stan 3000 ton stali tworzących konstrukcję mostu i oszacują, ile części będzie można ponownie wykorzystać do odbudowy. W ten sposób obiekt stanie się jednym z pierwszych przykładów zrównoważonego podejścia do projektowania podczas renowacji kluczowej infrastruktury transportowej” – czytamy w komunikacie Arup.

Przy tego typu renowacjach zakłócenia w ruchu wynoszą średnio 1,5 roku. Ze względu na ogromne znaczenie Van Brienenoordbrug, prace musiały jednak zostać zaplanowane w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu ograniczać dostęp do mostu. W związku z tym inżynierowie Arup opracowali harmonogram działań, który zorganizowaniem i precyzją dorównuje operacjom wojskowym. Po zastosowaniu szeregu środków, planowy czas zamknięcia mostu udało się ograniczyć do zaledwie sześciu tygodni.

–Tak duża redukcja czasu zamknięcia mostu wymagała dużej dokładności i wzięcia pod uwagę trudnych do oszacowania zmiennych. Arup musiał przeprowadzić szczegółowe analizy i sporządzić obszerną dokumentację. Kluczowe w tym działaniu były modele 3D obiektu przygotowane przy współpracy polskiego zespołu. Dzięki nim możliwa była bardzo dokładna ocena konstrukcji i zaplanowanie tak krótkiego przebiegu prac – mówi Łukasz Hetmański, BIM Manager w Arup, członek polskiego zespołu tworzącego projekt mostu Van Brienenoordbrug.

Prace mają w sumie trwać dwa lata, ale będą prowadzone przede wszystkim podczas wakacji

Niestety nie oznacza to, że całość prac zamknie się w tygodniach. Działania modernizacyjne nad Van Brienenoordbrug mają rozpocząć się latem 2025 r. i potrwać do 2027 r. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji z potencjalnymi wykonawcami, a Arup pełni rolę doradcy.

Wymiana konstrukcji kratownicowych, wymiana systemów obsługi i sterowania oraz remont części ruchomych nastąpi w okresie wakacji letnich w latach 2026 i 2027. Ma to do minimum zmniejszyć uciążliwość remontu dla ruchu kołowego i żeglugi.

Podwójny most Van Brienenoordbrug powstał w 1965 roku, a prace mają wydłużyć jego żywotność o 100 lat. Podczas tego typu działań prowadzonych w Holandii, okres funkcjonowania podobnych konstrukcji przedłuża się średnio o 30 lat, dlatego wprowadzone przez inżynierów rozwiązania Arup określa jako przełomowe.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl