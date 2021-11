Polacy zaczynają budować przydomowe schrony

Coraz więcej prywatnych inwestorów interesuje się budową przydomowego schronu. Koszty przydomowego pomieszczenia bezpiecznego mogą jednak spędzać sen z powiek - tym bardziej, kiedy mówimy o wyposażeniu go w agregat prądotwórczy, niezależne źródło wody czy wyrzutnię powietrza.

Do firm zajmujących się projektowaniem pomieszczeń bezpiecznych zgłasza się coraz więcej osób.



- Być może ma na to wpływ sytuacja geopolityczna - to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Nie traktuję tego oczywiście jako powrotu do czasów zimnej wojny, kiedy budowano indywidualne lub zbiorowe schrony przeciwatomowe... - mówi w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Żygadło, współpracownik firmy Schron, która zajmuje się kompleksowym wykonawstwem schronów, skarbców i pomieszczeń typu „panic room”.

W Polsce - według danych Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - w 2017 roku na terenie kraju znajdowało się 39 892 zinwentaryzowanych budowli ochronnych z 1 091 486 miejsc. To oznacza, że obecnie istniejące schrony i ukrycia zapewniają ogółem miejsca ochronne dla 2,84 proc. ludności w kraju. Jak czytamy w opracowaniu dotyczącym oceny przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce, dane te pozostają na podobnym poziomie, jak w ubiegłych latach.

Według raportu stan techniczny istniejących budowli ochronnych w dalszym ciągu pozostaje niezadowalający. „[…] większość z nich nie spełnia funkcji ochronnych, zwłaszcza w zakresie szczelności, układów i urządzeń filtrowentylacyjnych” – czytamy w nim. Przez wysokie koszty modernizacji, które byłyby pokrywane przez zarządców budynków, rezygnują oni z utrzymywania pełnej sprawności i wydajności takich obiektów a to sprawia, że z roku na rok zmniejsza się ich wartość użytkowa.



Autorzy raportu podają, że z informacji przekazywanych przez Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich wynika, iż wydatki na utrzymanie, konserwację oraz ochronę tych budowli rosną, choć są nadal niewystarczające. W 2017 roku wyniosły 898 957 zł, w 2016 - 613 tys. zł, a w 2015 roku – 551 291 zł.

Okazuje się, że prywatnie Polacy również interesują się budową pomieszczeń bezpiecznych.



- Tego rodzaju działalność projektowa należy do niszowych, obserwujemy jednak zwiększone zainteresowanie. Wiele lat nikt na ten temat nie mówił, a jeśli chciał coś takiego mieć, to np. wzmacniał piwnicę. Teraz coraz więcej osób kieruje do nas zapytania o schrony, które dadzą zabezpieczenie przed czynnikami nieprzewidywalnymi - mówi projektant konstrukcji firmy Schron.

Czego oczekują klienci? Przed czym chcą się chronić?

Budowa schronu w przydomowym ogródku

- Na podstawie tego, w jaki sposób ma on wyglądać, w jakie sprzęty ma być wyposażony, można wnioskować, że klienci chcą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, że będą w stanie zamknąć się na wypadek nadzwyczajnych sytuacji. Klienci, którzy decydują się na taką inwestycję, zakładają, że może się zdarzyć np. załamanie funkcjonowania organów państwa i chcą mieć pewność, że w sytuacji chwilowej anarchii, będą mogli przeczekać w bezpiecznym miejscu do czasu ustabilizowania się sytuacji - precyzuje Krzysztof Żygadło.Pomieszczenia bezpieczne mogą być wyposażone i w wentylację, agregat prądotwórczy, systemy wymiany powietrza czy bezodpływowy zbiornik na ścieki.Najczęściej schron składa się z kilku pomieszczeń. Klient zakłada, że takie pomieszczenie da mu kilka dni autonomii, że będzie mógł się tam zamknąć z rodziną. Przyjmuje się ok. 2 m kw. przestrzeni do przebywania na osobę. W zależności od potrzeb, projektuje się pomieszczenie magazynowe, miejsce na agregat prądotwórczy. Klient, który zakłada przebywanie kilka dni w takim pomieszczeniu bezpiecznym, liczy również na wentylację, klimatyzację, rzadko zdarza się nam montować instalacje wodne i kanalizacyjne. Przeważnie są to tzw. suche toalety, które zapewnią możliwość funkcjonowania takiej rodziny przez kilka dni - precyzuje rozmowie z WNP.PL Krzysztof Żygadło projektant podobnych konstrukcji.I dodaje, że można teoretycznie zaprojektować takie pomieszczenie, gdzie będzie zapas wody, żywności na kilkanaście dni, ale to wszystko zależy od potrzeb i zasobności portfela inwestora – czy stać go na to, aby zapewnić sobie poczucie komfortu w takim obiekcie...- W takim przypadku dochodzą dodatkowe koszty, jak m.in. system przechowywania wody czy agregat - dopowiada.

- Pomieszczenia bezpieczne są budowane poniżej poziomu przemarzania, czyli około 1-1,2 m poniżej poziomu terenu – w zależności od lokalizacji. Zawsze należy dokładnie przeanalizować infrastrukturę w miejscu powstania obiektu. Jego budowa oraz eksploatacja nie mogą wpływać negatywnie na działkę i nieruchomości inwestora oraz jego sąsiadów. Tego wymaga od nas prawo budowlane - tłumaczy Krzysztof Żygadło, pracownik firmy Schron.



Na pytanie, na jakie przeszkody budowlane mogą natrafić potencjalni inwestorzy, odpowiada Radosław Sekunda, rzeczoznawca budowlany z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.



- To zależy, czy mówimy o części obiektu (np. części piwnic) czy o nowych obiektach niezależnych od domu. Budowa takiego "bunkra" jako niezależnego obiektu wymagać będzie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Musimy pamiętać, że będą to prawdopodobnie głównie obiekty podziemne – a więc szczególne znaczenie będą tu miały warunki gruntowo-wodne - akcentuje nasz rozmówca.



I podaje dalsze warunki: jeśli obiekt miałby funkcjonować samodzielnie i przez dłuższy czas, niezbędne będzie zapewnienie niezależnego źródła prądu z agregatem i potrzebą odprowadzenia spalin (z niejawnego przecież obiektu), niezależnego źródła wody (studnia), niezależnego systemu wentylacji z zespołami filtrów i ukrytymi czerpnią oraz wyrzutnią powietrza, instalacji kanalizacji, co przy obiekcie podziemnym może wiązać się z potrzebą wykonania małej przepompowni ścieków.

Nie na każdą kieszeń

- Bardzo istotne znaczenie będzie też miało skuteczne zaizolowanie części podziemnej obiektu przed wodami opadowymi i gruntowymi. Przeszkodą może być uzbrojenie terenu i przebiegające podziemne instalacje - wyjaśnia Radosław Sekunda.

Ile kosztuje taka inwestycja?



- Mówimy o pomieszczeniach (częściach obiektów) lub samodzielnych obiektach, które mają nas chronić przed atakiem ludzi i sprzętu niestanowiących broń masowego rażenia. W takim przypadku to po prostu pomieszczenia budowane według powszechnie znanych zasad konstruowania obiektów (ewentualnie z ponadnormatywnie „mocną” konstrukcją) i cena ich nie odbiega znacząco od budowy podpiwniczenia domu jednorodzinnego z kosztem planowanych instalacji - wskazuje Radosław Sekunda.



Rzecz jasna, czym mniejsze pomieszczenie, tym koszt jednostkowy (przelicznik za 1 m kw. pomieszczenia) wyższy.



- Przyjmując powierzchnię takiego "bunkra" na poziomie 30 m kw. i zakładając jego posadowienie jako obiektu podziemnego, koszt wykonania z instalacjami nie powinien przekroczyć kwoty 200 tys. złotych - szacuje Radosław Sekunda.

Z kolei projektant konstrukcji zaznacza, że nie jest to tania inwestycja i nie na każdą kieszeń.



- Na cenę ma wpływ, że są to roboty ziemne, które z zasady są drogie, mnogość stalowego zbrojenia, dochodzi uszczelnienie, wyposażenie w urządzenia wentylacyjne. Decydując się na budowę takiego obiektu, należy liczyć się z wydaniem kwoty zbliżonej do postawienia średniej wielkości domu jednorodzinnego. Należy zdać sobie sprawę, że to obiekt nie do końca do bieżącej eksploatacji, a jedynie na wypadek nadzwyczajny. Chcąc utrzymać go w stanie zdatnym do użytku, potrzeba stałej konserwacji pomieszczeń i zamontowanych w nim urządzeń - podkreśla.