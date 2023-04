Polacy znów kupują mieszkania

W porównaniu z IV kw. ub.r. sprzedaż mieszkań w ciągu trzech miesięcy 2023 r. wzrosła o 35 proc. - wynika z opublikowanych we wtorek danych Otodom Analytics. Dodano, że liczba wniosków kredytowych złożonych w marcu br. była najwyższa od maja 2022 r.

Jak wynika z publikacji, sprzedaż nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce w I kwartale 2023 r. wyniosła 12,1 tys. i była o 35 proc. wyższa niż przed kwartałem. Wyliczono, że tylko w marcu br. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i Katowicach sprzedano 4,8 tys. lokali deweloperskich, co oznacza wzrost o 30 proc. r/r. Do tego - jak napisano - wzrosła liczba rezerwacji. "Na koniec marca liczba mieszkań, które pozostawały w rezerwacjach u deweloperów działających na siedmiu największych rynkach wynosiła 7,6 tys." - wskazano w raporcie.

"To, co obserwujemy dziś na rynku, to realizowanie odłożonego w czasie popytu z ubiegłego roku. Kupujący, którzy zostali zamrożeni przez rygorystyczną politykę wyliczania zdolności kredytowej, albo wstrzymali się z zakupem ze względu na niepewność w odniesieniu do polityki monetarnej NBP, dziś realizują swoje zamiary" - wskazała, cytowana w raporcie, ekspertka rynku mieszkaniowego Otodom Ewa Tęczak. Dodała, że część osób czeka na "bezpieczny kredyt", jednak - jak zaznaczyła - "jeśli przyjmiemy, że przyrost ogólnej liczby rezerwacji pomiędzy lutym a marcem wyniósł niecałe pół tysiąca, a liczba marcowych rezerwacji przekroczyła 3 tys., to znaczy, że zdecydowanie większa liczba nabywców realizuje swoje zakupy tu i teraz niż czeka".

Wyliczono też, że nadwyżka sprzedaży nad podażą nowych mieszkań wypracowana w trzech ostatnich kwartałach wyniosła 8,6 tys., co oznacza, że 42 proc. więcej mieszkań sprzedano niż dodano do oferty.

"Oferta na siedmiu największych rynkach wciąż jeszcze nie wróciła do poziomu z maja 2022 r. nie mówiąc już o poziomie z przełomu 2021 i 2022 r., a przecież miesięczna sprzedaż była wówczas na poziomie zbliżonym do obserwowanego obecnie" - wytłumaczyła dyrektor badań rynku Otodom Analytics Katarzyna Kuniewicz.

Wskazała, że nabywcy, którzy dziś szukają mieszkania na jednym z siedmiu największych rynków mogą wybierać z 45,6 tys. ofert, ponadto - jak dodała - deweloperzy mają możliwość zwiększenia podaży.

"Jeśli weźmiemy pod uwagę pozwolenia wydane od początku 2022 r. to można szacować, że na półkach wciąż pozostaje 16,9 tys. mieszkań, które mogą zasilić ofertę" - wyjaśniła, dodając, że jest to równowartość czterech miesięcy sprzedaży na obecnym poziomie.

Według analityków ruch w biurach sprzedaży - zarówno na pierwotnym jak i na wtórnym rynku mieszkaniowym - wskazuje, że mimo osłabienia gospodarczego, duża cześć Polaków może pozwolić sobie na zakup. "Liczba wniosków kredytowych złożonych w marcu była najwyższa od maja 2022 r., a stosunek przeciętnych wynagrodzeń do średniej ceny metra kwadratowego był w I kwartale 2023 r. nawet lepszy niż w 2021 i 2022 r. Oczywiście nie można pominąć zmiany siły nabywczej pieniądza i faktu, że wzrósł istotnie udział kosztów utrzymania w budżetach domowych nabywców. Dla wielu z nich jednak ważniejsze jest zainwestowanie środków, które do tej pory udało im się zgromadzić" - wskazała Tęczak.

Argumentem na przyspieszeniem zakupu - według autorów raportu - może być niewielki, ale regularny wzrost cen. Wskazano, że w porównaniu do grudnia 2022 r. podwyżki wyniosły od 3 proc. w Trójmieście, Krakowie i Poznaniu, przez 5 proc. w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, aż po 8 proc. w Łodzi. W ujęciu rocznym liderem wzrostów pozostają Katowice, gdzie wzrosły nie tylko ceny ale i wynagrodzenia, których średnia przekroczyła 10 tys. zł.

Według analityków dzisiejsi kupujący to w głównej mierze ci, którzy jeszcze kilka miesięcy wskazywali, że "wstrzymuję się z decyzją o finalizacji zakupu do czasu ustabilizowania się sytuacji". Zauważyli, że wzrosty sprzedaży zaczęły się wtedy, kiedy RPP kolejny raz nie podniosła stóp procentowych, a rząd zapowiedział ułatwienia dla kupujących.

"Patrząc na gospodarkę nadal nie mamy powodów do świętowania (...). Nikt chyba się nie łudzi, że ceny towarów i usług zaczną spadać. Wydaje się jednak, że przestali się łudzić również ci, którzy w połowie ubiegłego roku wieszczyli rychły spadek cen i właśnie finalizują zakupy. Obecny popyt od tego sprzed roku czy dwóch różni się jednak tym, że jest dużo bardziej wrażliwy na wahania nastrojów i zmiany w otoczeniu" - podsumowuje kierująca badaniami rynku Otodom Analytics Katarzyna Kuniewicz.

