Polimex-Mostostal bliski powrotu na budowę dróg. Wygrał przetarg

Oferta Polimeksu Mostostalu została wybrana przez miasto Konin jako najkorzystniejsza w przetargu na realizację drogowej inwestycji o wartości ponad 72 mln zł brutto. Jeśli dojdzie do zawarcia kontraktu, to będzie to powrót budowlanej grupy do sektora budownictwa drogowego po długoletniej nieobecności.

Oferta konsorcjum, w którego skład wchodzi Polimex Mostostal oraz jego spółka zależna Polimex Infrastruktura, opiewa na dokładnie 72,44 mln zł brutto.

Zadanie obejmuje inwestycję pn. „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”.

W przeszłości zaangażowanie Polimeksu Mostostalu w budowę dróg ekspresowych i autostrad skończyło się niemal upadkiem grupy. Od dłuższego czasu zarząd firmy zapowiadał jednak chęć powrotu do realizacji mniejszych zleceń w tym sektorze.