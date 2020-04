Polimex-Mostostal miał niezły 2019 rok

Aktualny portfel zamówień grupy Polimex Mostostal, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosi ok. 4 mld zł. Do realizacji na 2020 rok przypada 1,44 mld zł, na 2021 rok 0,98 mld zł, na 2022 rok 0,94 mld zł i na lata kolejne 0,64 mld zł. Skonsolidowane przychody w 2019 roku spadły do 1,59 mld zł z 1,64 mld zł przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł do 107,3 mln zł z 81,2 mln zł rok wcześniej.