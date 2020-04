Polimex Mostostal potroił zysk

Polimex-Mostostal zakończył 2019 rok zyskiem 51 mln zł wobec 16 mln zł w 2018 roku – wynika z raportu rocznego spółki. Spółka przyznaje jednak, że choć zysk wzrósłby i tak, to taki skok wynika ze zdarzeń jednorazowych.

- Nie przewidujemy istotnego wpływu koronawirusa na wyniki finansowe naszej grupy kapitałowej. Sytuacja jest jednak dynamiczna, dużo zależy od najbliższych dwóch miesięcy, od tego, jak szybko będą zdejmowane ograniczenia – stwierdził Janiszewski.Na koniec roku portfel zamówień grupy wynosił 4 mld zł. Do realizacji na 2020 rok przypada 1,44 mld zł, na 2021 rok 0,98 mld zł, na 2022 rok 0,94 mld zł i na lata kolejne 0,64 mld zł.Od tego czasu Polimex Mostostal pozyskał kika nowych zamówień z których największym jest budowa w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych w Dolnej Odrze (wartość kontraktu: 3,6 mld zł, udział Polimeksu - 1,5 mld zł) oraz budowa kilku zbiorników dla PERN.- Cieszy nas stała współpraca z PERN. W planach jest budowa kolejnych zbiorników i jest to jeden z obszarów w których chcielibyśmy się specjalizować – powiedział dodał Przemysław Janiszewski. Dodał, że Polimex wraca również do budownictwa drogowego – podpisał konrakt na przebudowę dróg w Koninie. – Ne będziemy jednak obecni w segmencie dróg ekspresowych i autostrad, skoncentrujemy się na drogach miejskich i lokalnych. Przymierzamy się też do dwóch kontraktów tramwajowych – dodał.Polimex Mostostal to generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz inżynierii środowiska. W ubiegłym roku Polimex Mostostal zakończył projekt budowy dwóch boków w elektrowni Opole, obecnie realizuje budowę bloku gazowo parowego w EC Żerań, bloku węglowego w Puławach i wspomnianego już projektu w elektrowni Dolna Odra, gdzie na razie trwają prace projektowe i przygotowawcze, ale firma chce jesienią wejść na plac budowy.