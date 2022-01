Polimex-Mostostal, Węglokoks, Budimex i Unibep z umowami na mur graniczny z Białorusią

Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone Budimex oraz konsorcjum firm Unibep i Budrex - powiedziała we wtorek gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska.

Podczas wtorkowej konferencji na temat budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej zastępca komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska przekazała, kto będzie wykonawcą zapory.



Wykonanie przęseł stalowych Straż Graniczna powierzyła konsorcjum trzech firm Polimexowi Mostostal, który jest liderem konsorcjum, Mostostal Siedlce (spółka w 100 proc. zależna od Polimex Mostostal) i Węglokoks - partnerzy konsorcjum.



Jak poinformował Polimex Mostostal, wynagrodzenie za realizację umowy wyniesie maksymalnie 589 mln zł brutto, z czego na Polimex i Mostostal Siedlce przypadnie maksymalnie 241,2 mln zł brutto.



Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wskazano 20 maja 2022 roku.



Z kolei wykonanie robót budowlanych zostało zlecone dwóm wykonawcom: Budimex oraz konsorcjum firm Unibep i Budrex.



Jak poinformował Budimex, umowa zakłada budowę zabezpieczenia granicy państwowej na dwóch odcinkach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, o długości 54,82 km i 50,73 km, za odpowiednio 167,72 mln zł netto i 158,53 mln zł netto.



Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej. Termin zakończenia prac to do 150 dni od dnia podpisania umowy.



Jak zaznaczyła Wioleta Gorzkowska, do budowy odcinka ponad 186-kilometrowego wykorzystane zostanie blisko 41 tysięcy sztuk przęseł stalowych oraz tyle samo słupów stalowych H240.



- Zastosujemy również 100 sztuk przęseł z bramkami serwisowymi, jak również zostaną wybudowane 22 bramki - przęsła z otwieranymi bramkami, które umożliwią migrację zwierzętom - wyliczyła dodając, że łącznie do budowy bariery zostanie wykorzystanych ponad 50 ton stali.

- Pomimo tego, że ustawa o zabezpieczeniu granicy państwowej zwolniła nas z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, to staraliśmy się, aby wybór wykonawców na budowę był jak najbardziej transparentny, dlatego do negocjacji, jak i do złożenia ofert, zaprosiliśmy osiem firm i oferty, które zostały wyłonione, są ofertami najtańszymi spośród wszystkich złożonych - podsumowała Gorzkowska.

