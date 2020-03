Polimex Mostostal wygrał proces z Katowicami

Spółka Polimex Mostostal wygrała proces z samorządem Katowic ws. odstąpienia przez miasto w 2012 r. od umowy na budowę tamtejszego Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK). Sąd zasądził na rzecz spółki 40,4 mln zł.

O wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w tej sprawie poinformowała w środę rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka.

Jak zapewniła, "dla budżetu miasta, z uwagi na wcześniej naliczane kary na wykonawcę przez miasto, będzie to skutek finansowy wynoszący 28 mln zł".

Lipka przypomniała, że budowa MCK, z dofinansowaniem ze środków unijnych, rozpoczęła się w 2011 r., a miała zakończyć się 31 maja 2013 r. Z uwagi na opóźnienia i problemy finansowe wykonawcy, którym był Polimex Mostostal, miasto 17 września 2012 r. rozwiązało z nim warty 255,95 mln zł kontrakt na budowę.

Rzeczniczka zastrzegła, że wcześniej wykonawca był wielokrotnie wzywany do intensyfikacji robót, a decyzja miasta wiązała się z perspektywą utraty 152,92 mln zł unijnego dofinansowania wraz z odsetkami, w razie niezakończenia inwestycji w 2015 r.

"Warto dodać, że dalsza współpraca z wykonawcą, który miał poważne problemy finansowe, a także spore opóźnienia w harmonogramie realizacji, pozwalała z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, stwierdzić, ze ukończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w terminie było niemożliwe" - podkreśliła Lipka.

Zapewniła, że decyzja o rozwiązaniu umowy pozwoliła zrealizować inwestycję w czasie, a tym samym zachować unijne dofinansowanie na poziomie 73,3 proc. wartości projektu. Wyniosło ono ostatecznie 182 mln zł - ze względu na wzrost kosztu całkowitego inwestycji do 377,86 mln zł.

"Ostatecznie umowa została rozwiązana i rozpoczął się proces sądowy, który zakończył się 5 marca br. w sądzie apelacyjnym. Sąd zasądził na rzecz spółki Polimex - Mostostal kwotę 40,4 mln zł, przy czym dla budżetu miasta, z uwagi na wcześniej naliczane kary na wykonawcę przez miasto, będzie to skutek finansowy wynoszący 28 mln zł" - zastrzegła rzeczniczka.

Jak wynika z raportu giełdowego spółki z 6 marca, w pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na jej rzecz 17,5 mln zł. Sąd Apelacyjny zmienił ten wyrok, podwyższając kwotę ogólną zasądzonego roszczenia z ok. 17,5 mln zł do ok. 26,1 mln zł i precyzując charakter odsetek. Łączna zasądzona na rzecz spółki kwota z odsetkami to ok. 40,4 mln zł.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe było jednym z trzech kluczowych projektów w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2007-2013. Pierwotnie założono, że wartość tego przedsięwzięcia wyniesie 304,5 mln zł, przy unijnym wsparciu 152,9 mln zł. Wkład własny zapewnił inwestor, czyli samorząd Katowic (w ok. dwóch trzecich z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i w jednej trzeciej ze środków budżetowych).

Pierwszym wykonawcą MCK został w październiku 2010 r. Polimex-Mostostal; umowa z tą firmą opiewała na 252,7 mln zł. We wrześniu 2012 r. miasto odstąpiło od dość zaawansowanego już kontraktu m.in. z powodu opóźnień w budowie (zażądało też wypłaty kary umownej). Później ogłoszono przetarg na dokończenie inwestycji.

Po odwołaniach i ostatecznym odrzuceniu dwóch najtańszych ofert wykonawcą w kwietniu 2013 r. zostało konsorcjum firm Warbud i Mercury Engineering (umowa na 280,3 mln zł). Wzrost kosztów przełożył się na wzrost wartości projektu unijnego - z 304,6 mln zł do 321,8 mln zł i zwiększenie dofinansowania do projektu - z pierwotnych 61,52 proc. do 73,30 proc. (kwota dofinansowania wzrosła ze 152,8 mln zł do 182,1 mln zł).

MCK mieści się przy hali widowiskowo-sportowej Spodek, z którym jest połączone korytarzem. To wielofunkcyjny budynek wraz z obiektami towarzyszącymi o łącznej powierzchni 38 tys. m kw. (w tym główna, wielofunkcyjna sala - 10 tys. m kw). Charakterystycznym jego elementem jest przejście przez obniżenie dachu MCK, nazywane "zieloną doliną".

W środowej informacji katowicki magistrat zaakcentował, że MCK to jedna z większych i ważniejszych tamtejszych inwestycji, a jego powstanie wpłynęło pozytywnie na wizerunek miasta i jego rozwój - m.in. w aspekcie skutecznego zabiegania o organizację szczytu klimatycznego ONZ w 2018 r., Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r. czy Światowego Forum Miejskiego w 2022 r.

W 2019 r. w MCK oraz Spodku, które funkcjonalnie tworzą jedną całość, zorganizowano 251 wydarzeń konferencyjnych i biznesowych, w których udział wzięło ponad 727 tys. osób.