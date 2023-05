Polimex Mostostal wystąpił z roszczeniem do Grupy Azoty Puławy

Polimex Mostostal, generalny wykonawca bloku węglowego wystąpił z roszczeniem do Grupy Azoty Puławy o zmianę kontraktu w zakresie jego wartości oraz terminu zakończenia - poinformowała wiceprezes puławskich Azotów Justyna Majsnerowicz. Sprawą zajmie się walne zgromadzenie spółki.

Jak poinformowała podczas konferencji prasowej wiceprezes Grupy Azoty Puławy Justyna Majsnerowicz, budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe, jedna z kluczowych inwestycji spółki, zaawansowana jest w 97 proc.

"W I kw. br. nakłady na tę inwestycję wyniosły niemal 13 mln zł, były one głównie związane z kosztami rozruchu" - dodała wiceprezes.

"Po zakończeniu I kw. uzyskaliśmy zgodę korporacyjną rady nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku do zgromadzenia wspólników związanego ze zmianami w tym projekcie, polegającymi na zwiększeniu budżetu projektu z 1,2 mld zł do 1,230 mld zł oraz wydłużeniu okresu realizacji o 223 dni, tj. do 3 czerwca tego roku" - poinformowała.

Wyjaśniła, że przyczyną wniosku są roszczenia partnera spółki w tym projekcie - generalnego wykonawcy Polimeksu Mostostal o zmianę kontraktu w zakresie jego wartości oraz terminu zakończenia.

"Roszczenia wynikają z faktu, że realizacja tego projekt przypadła na niespotykany w ostatnich czasach okres i zbiegła się z wystąpieniem zjawisk noszących znamiona siły wyższej, czyli pandemii covid, czy agresji Rosji wobec Ukrainy, które skutkowały nadzwyczajnym i niemożliwym do przewidzenia wzrostem cen materiałów i usług oraz kursów walutowych" - wyjaśniła wiceprezes.

Dodała, że na 24 maja br. zostało zwołane walne zgromadzenie w siedzibie spółki w Puławach, które będzie podejmowało decyzje w tej sprawie.

Grupa Azoty Puławy należy do Grupy Azoty. Produkuje nawozy azotowe, melaminę, oraz inne chemikalia np. wodór.

