Polimex Mostostal z wynikami na plusie. Czeka na bloki w Dolnej Odrze

Po trzech kwartałach 2019 r. budowlana grupa, kontrolowana przez największe koncerny energetyczne w Polsce, zanotowała delikatny wzrost przychodów i niewielki zysk netto. Po zakończeniu ogromnych umów na bloki energetyczne w Kozienicach i Opolu, do trwających obecnie mniejszych zleceń na jednostki w elektrociepłowniach w Żeraniu i Płocku wkrótce może dołączyć wielki kontrakt na bloki gazowe w Elektrowni Dolna Odra.

Z kolei wiceprezes Przemysław Janiszewski zaznaczył, że grupa prawie 30 proc. przychodów zrealizowała za granicą.- Pracujemy jako jeden z głównych wykonawców dla takich firm jak BASF, BP, Thyssen Krupp. Ostatnio do naszej grupy kapitałowej dołączył kolejny 200 osobowy zespół fachowców - spółka Energomontaż Północ Bełchatów - wskazał Janiszewski.- Nasza sytuacja jest stabilna, a realizacja naszych celów na 2019 r. jest niezagrożona. Aktualny portfel zamówień dla grupy wynosi ok. 2,2 mld zł - stwierdził Janiszewski.- Dominujący udział w przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej generuje segment produkcja oraz energetyka - podsumował Maciej Korniluk, wiceprezes ds. finansowych.Głównymi udziałowcami Polimeksu Mostostalu są Enea, Energa, PGE i PGNiG. Państwowe energetyczne koncerny w styczniu 2017 r. dokapitalizowały zmagający się z trudnościami finansowymi Polimex kwotą 300 mln zł.Obecnie mają one blisko 66 proc. akcji budowlanej firmy. Znaczącym akcjonariuszem jest jeszcze Bank Pekao, który ma 5,8 proc. akcji.