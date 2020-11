Polimex Mostostal zapowiada bardzo dobry wynik i walczy o kontrakty

Minione trzy kwartały Polimex Mostostal - mimo pandemii COVID-19 - zakończył o wiele lepszymi wynikami finansowymi niż w analogicznym okresie 2019 r. Zarząd budowlanej grupy zapewnia, że wynik na koniec tego roku będzie bardzo dobry, a także zapowiada starania pozyskanie kontraktów na kolejne lata.

Podczas wideokonferencji prasowej prezes Figat informował, że Polimex spodziewa się pewnego spowolnienia na rynku, ale jednocześnie liczy na utrzymywanie portfela na poziomie ok. 4 mld zł.Aktualnie grupa uczestniczy w przetargach, w ramach których może pozyskać prace o wartości ponad 7 mld zł. W przypadku samej spółki-matki jest to ponad 2,2 mld zł, a Polimeksu Energetyka kolejne blisko 2 mld zł. Natomiast Polimex Infrastruktura oraz Naftoremont-Naftobudowa ubiegają się o prace warte kolejno ok. 1,4 mld zł oraz 1,2 mld zł.Krzysztof Figat zwrócił jednocześnie uwagę na to, że Polimex spodziewa się presji na rentowność kontraktów, gdyż na słabnącym rynku budowlanym zaostrza się walka w przetargach. Jednocześnie w takim scenariuszu grupa będzie zwiększać aktywność na rynkach zagranicznych, które po trzech kwartałach tego roku odpowiadały za 37 proc. przychodów.Odnosząc się do portfela zamówień wiceprezes ds. finansowych Maciej Korniluk wskazał, że przy planowanej w czwartym kwartale realizacji zleceń o wartości ok. 0,5 mld zł, na koniec 2020 r. grupa powinna zanotować ok. 1,6 mld zł przychodów.- Mamy całkiem dobry portfel, mamy perspektywy na następne lata, patrzymy bardzo mocno na rynki zagraniczne. Trzeci kwartał pokazuje, że ten rok - podobnie jak rok 2019 - spółka zamknie dodatnimi wynikami i na bardzo przyzwoitym poziomie - uzupełnił prezes Figat, dodając, że Polimex spodziewa się też istotnego wzrostu sprzedaży w 2021 r.Zarząd informował również, że wpływ pandemii, zwłaszcza w drugim kwartale, odczuł segment produkcyjny grupy, dotyczący m.in. krat pomostowych i konstrukcji stalowych. Trzeci kwartał przyniósł jednak poprawę i także końcówka roku powinna być pozytywna w tym segmencie.