Polimex żąda od Kogeneracji blisko 350 mln zł więcej za elektrociepłownię. Idzie do sądu

Polimex chce, aby kontrakt z Kogeneracją na budowę elektrociepłowni w Siechnicach został zwiększony o 343,9 mln zł, do łącznej kwoty 1,5 mld zł netto. Złożył pozew w sądzie.

Harmonogram całej inwestycji zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w I połowie 2024 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (ZEW Kogeneracja), należący do PGE Energia Ciepła z grupy PGE, jest głównym inwestorem Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach pod Wrocławiem. Elektrociepłownia będzie zasilana gazem.

Harmonogram całej inwestycji, której głównym realizatorem jest konsorcjum firm Polimex Mostostal (lider) oraz Polimex Energetyka, zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w I połowie 2024 r.

Elektrociepłowni Nowa Czechnica w Siechnicach zasilana gazem zastąpi elektrociepłownię węglową. Moc elektryczna nowej elektrociepłowni Czechnica wynosić będzie około 179 MWe, a moc cieplna około 315 MWt.

Kursy spółek na warszawskiej giełdzie zareagowały na informację o pozwie sądowym

Kurs akcji Polimeksu zaczął rosną po opublikowaniu komunikatu. Ok. godziny 16.00 wynosił 4,51 zł (wzrost o 3,44 proc. w stosunku do otwarcia). Notowania Kogeneracji spadły o 4,88 proc. i wynosiły 40,90 zł.

Polimex Mostostal to polskie przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane, generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Od października 1997 spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Głównym udziałowcem jest Energa, która posiada 64,4 proc. kapitału.