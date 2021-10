Polscy budowlańcy ruszają w świat

Trzy dekady wolnego rynku w zupełności wystarczyło, by polskie korporacje budowlane na tyle okrzepły na polskim rynku, by coraz odważniej szturmować zagraniczne rynki. W ostatnich latach mają wsparcie rządowych agend.

Są jednak spółki, które mocno już się zadomowiły na zagranicznych rynkach. Przykładem może być Unibep, który od lat jest obecny za wschodnią granicą i w Skandynawii. Jeśli chodzi o Wschód, spółka działa jako wykonawca na terenie Białorusi, Rosji i Ukrainy, a wśród zrealizowanych przez nią inwestycji można wymienić - m.in. czterogwiazdkowy hotel Radisson Sas w Kaliningradzie wraz z kompleksem biurowo-usługowym, centrum usługowo-biznesowe „Airport City Sankt Petersburg” z czterogwiazdkowym hotelem Crowne Plaza w Sankt Petersburgu oraz otwarty, także czterogwiazdkowy, hotel „Victoria″ w Mińsku na Białorusi.Oprócz realizacji inwestycji infrastrukturalnych grupa jest również obecna – tym razem w Skandynawii – na rynku mieszkaniowym. A to za sprawą wchodzącej w skład grupy Fabryki Domów Modułowych Unihouse, które cieszą olbrzymim powodzeniem w Skandynawii. W Norwegii Unihouse wybudował już bloki wielokondygnacyjne, w których jest ponad 2500 mieszkań, a ponad 600 mieszkań jest w trakcie realizacji. Inwestycje były prowadzone m.in. w Oslo, Stavanger, Alesund, Trondheim, ale także za kołem podbiegunowym — w Tromso.W sumie podlaska grupa budowlana w pierwszym półroczu tego roku uzyskała z działalności zagranicznej prawie jedną trzecią swoich przychodów – z czego większość przypadała właśnie na Skandynawię.Od kilku lat na zachodnioeuropejskich rynkach działa z powodzeniem wspomniany wyżej Erbud. W swoim portfolio ma już między innymi dwa wieżowce w Antwerpii, apartamenty w Erps Kwerps i Leuven, Berchem, Halle i Deurne. W 2020 roku przychodu z budownictwa kubaturowego za granicą stanowiły 11 proc. przychodów grupy (do tego można 6 proc. udział w przychodach budownictwa przemysłowego za granicą). W budownictwie przemysłowym – w takich segmentach jak paliwa czy energetyka, ale też i infrastruktura – specjalizuje się natomiast Polimex Mostostal, który też nie ma kompleksów, by być wykonawcą inwestycji poza granicami Polski – w ubiegłym roku przychody z zagranicy stanowiły 34 proc. ogółu przychodów.Cały czas powstają nowe zagraniczne projekty polskich firm. Giełdowa firma Atal pod koniec 2019 r. rozpoczęła dużą, wieloetapową inwestycję w Dreźnie, w ramach której ma powstać do 900 mieszkań. Na razie powstały dwa budynki liczące w sumie 179 mieszkań. Cały projekt deweloper zaplanował na 5 lat.Inna giełdowa spółka deweloperska HM Invest wiosną tego roku rozpoczęła inwestycję w nadmorskiej miejscowości Vilanova i la Geltrú w Hiszpanii pod Barceloną, a także poinformowała o zakupie kolejnych działek przeznaczonych na następne projekty. Oasis Vilanova to ekskluzywna inwestycja budowlana położona w samym sercu Vilanova i la Geltrú. Oferuje 29 mieszkań (jednopokojowych, dwupokojowych, trzypokojowych oraz czteropokojowych). Nieruchomość będzie miała również parking dla samochodów oraz dodatkowe miejsca postojowe dla motocykli, część ogólnodostępną z basenem i ogrodem.Coraz częściej polskie spółki w swojej zagranicznej ekspansji mogą liczyć na wsparcie ze strony rządowych agend – Unibep np. bardzo sobie chwalił współpracę z KUKE i BGK. Przy swoich wschodnich projektach, np. przy realizacji umowy na wykonawstwo galerii handlowej w Charkowie, wartość kontraktu eksportowego dla inwestycji realizowanej na rzecz grupy Budhouse wynosiła 53,7 mln euro. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 9,5-letniego kredytu w formule kredytu dla nabywcy, a KUKE ten kredyt ubezpieczyła od ryzyka handlowego i politycznego.Większą aktywność branży widać także w poczynaniach zarządzanego przez PFR TFI Funduszu Ekspansji Zagranicznej. FEZ wszak nie inicjuje inwestycji, ale swoją ofertą odpowiada na zapotrzebowanie rynku i wypełnia lukę na rynku finansowym i kapitałowym. To jedyny tego typu instrument w Polsce.W ostatnim czasie FEZ inwestował m.in. z deweloperem Victoria Dom. W 2021 r. spółka otrzymała od Funduszu Ekspansji Zagranicznej finansowanie dłużne na dalszy rozwój i zwiększenie skali działalności na rynku niemieckim. Pozyskane środki przeznaczone są na zakup gruntów inwestycyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach w Berlinie i w Lipsku.Na rynku niemieckim spółka rozpoczęła ekspansję w 2016 r., wchodząc ze swoją ofertą w pierwszej kolejności do Berlina, a następnie w 2020 r. także do Lipska. Dotychczas zrealizowane zostały dwa projekty w Berlinie. Aktualnie w przygotowaniu i realizacji jest łącznie 7 inwestycji oferowanych w obu niemieckich aglomeracjach.- Niemcy ciągle stanowią bardzo atrakcyjne miejsce dla deweloperów. Urbanizacja i rozwój biznesu w Lipsku i Berlinie wspiera nas w ekspansji na tym rynku. Mamy kolejne projekty w zanadrzu i planujemy kreowanie pięknej przestrzeni tych unikalnych miast - powiedział wiceprezes Victoria Dom Waldemar Wasiluk, cytowany w komunikacie.W przypadku tej spółki ekspansja zagraniczna jest elementem długoterminowej strategii, która przewiduje koncentrację projektów w tych aglomeracjach, które zmagają się ze strukturalnym niedoborem mieszkań i dynamicznie się rozwijają. Przykładowo Berlin oferuje takie perspektywy z uwagi na przyrost mieszkańców, rosnącą długość życia, zwiększającą się liczbę jednoosobowych gospodarstw domowych. Ponadto w obliczu rosnących czynszów posiadanie własnego mieszkania w stolicy Niemiec staje się bardzo atrakcyjne. O własnych czterech ścianach marzy 60 procent berlińczyków. Ponadto istotne było także stabilne otoczenie prawne.Wchodząc na obcy rynek, firma musi często zmienić nieco profil działania i dostosować się do specyfiki lokalnego rynku. Nie inaczej było i w tym przypadku. W Polsce Victoria Dom buduje przede wszystkim kompaktowe mieszkania dwupokojowe o powierzchni 40-50 mkw. W Niemczech klienci preferują raczej większe lokale – np. mówiąc o mieszkaniu kompaktowym, klient w Niemczech będzie miał na myśli cztery pokoje w lokalu o powierzchni co najmniej 80 mkw.Branża budowlana za granicą nie tylko buduje, ale też i kupuje. Pod koniec 2020 r. Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex – producent konstrukcji prefabrykowanych dokonał swojej pierwszej akwizycji zagranicznej. Inwestorem finansowym w tej transakcji był Fundusz Ekspansji Zagranicznej. Dotyczyła zakupu udziałów w niemieckiej fabryce prefabrykatów Fertigteilwerk Obermain GmbH (FTO), przy czym Pekabex objął 76 proc. udziałów za 9,31 mln euro, a Fundusz 24 proc. za 2,94 mln euro.FTO ma profil produkcji zbliżony do naszego, produkuje zarówno elementy betonowe zbrojone, jak i sprężone. - Nabywamy zdrową, dość dobrze zarządzaną spółkę, bez większego zadłużenia, która w 2019 roku osiągnęła 20,6 mln euro przychodów i wygenerowała 408,7 tys. euro zysku netto. Niemiecka firma nie wymaga dużych inwestycji bezpośrednio po przejęciu, jednak docelowo Grupa zamierza zwiększać moce produkcyjne i rozszerzać zakres działalności spółki - podkreśla Beata Żaczek, wiceprezes Pekabeksu.Potencjał produkcyjny przejętej spółki szacowany jest na ok. 30 tys. m sześc. prefabrykatów rocznie. Fabryka w Bawarii będzie szóstym zakładem produkcyjnym spółki. Roczne moce produkcyjne Grupy Pekabex wynoszą około 148 tys. m sześc. elementów strukturalnych oraz 950 tys. mkw. elementów stropowych (płyty, płyty filigranowe, ściany). Betonowe prefabrykaty dostarczane są do budowy osiedli mieszkaniowych.Po co Pekabex przejął FTO? Powodów jest kilka. Spółka od pewnego czasu obecna jest na rynku niemieckim i właśnie tam upatruje szans na dalszy rozwój. Przejęcie tego zakładu produkcyjnego pozwoli spółce ograniczyć koszty transportu produkowanych elementów, dzięki temu będzie mogła szerzej zaistnieć na rynku niemieckim.Dodatkowo Pekabex, przejmując fabrykę w Bawarii, pozyskał nowe możliwości rozwoju swojej działalności. FTO posiada profil produkcji zbliżony do Pekabex, lecz polega na innych kanałach dostawców oraz sprzedaży. Dzięki tej akwizycji, realna stała się dywersyfikacja źródeł surowców, natomiast ekspozycja na rynek niemiecki daje dostęp do najnowszych trendów europejskich w produkcji prefabrykowanej, również związanych z produkcją niskoemisyjną.- Polskie firmy są coraz bardziej zainteresowane ekspansją. Ze wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w ubiegłym roku nastąpił wzrost liczby polskich inwestycji za granicą. Ich wartość wyniosła 7,1 mld zł wobec 5 mld zł w 2019 r. - mówi Maciej Bałabanow, dyrektor departamentu zarządzania Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI.- Apetyt polskich przedsiębiorców na inwestycje zagraniczne widać także w branży budowlanej. Bardzo cieszy odwaga polskich firm deweloperskich do lokowania swoich projektów poza granicami kraju. Bo choć nad Wisłą rynek mieszkaniowy ma nadal duży potencjał rozwoju, obecność na rynkach europejskich może być dobrym sposobem na to, by zdywersyfikować ryzyko, ale też pozyskać dostęp do najnowszych trendów w produkcji - dodaje Maciej Bałabanow.Mimo przyspieszenia ekspansji zagranicznej w ostatnich miesiącach branża budowlana jako całość wciąż jest na początku drogi na podbój światowych rynków (to dotyczy zresztą również innych branż, można nawet powiedzieć, że budowlanka jest o krok przed wieloma innymi sektorami gospodarczymi). Ze zrozumiałych względów działalność sektora budownictwa za granicą – podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych branż - koncentruje się na rynkach najbliższych, przede wszystkim ościennych.W przyszłości, może nawet niedalekiej, gdy spółki nabiorą zagranicznych doświadczeń, może wyprawią się z biznesową wyprawą w odleglejsze rejony. Raport „W poszukiwaniu okazji inwestycyjnych” opracowany przez ekspertów PFR TFI oraz PwC podpowiada kilka interesujących kierunków.Ranking dla sektora budownictwa przedstawiony w raporcie uwzględnia państwa z czterech kontynentów. W klasyfikacji obejmującej ten sektor wyraźnie przeważają kraje, które według wyników analizy dają możliwość zwiększenia sprzedaży poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu i zagranicznych klientów. Mniejszy udział w rankingu mają kierunki dające możliwość obniżenia kosztów działalności. Liderem są Indie, które zajęły pierwsze miejsce również w rankingu ogólnym. Na następnych pozycjach znajdują się Kolumbia, Węgry, Korea Południowa oraz Turcja.Indie – zdaniem autorów raportu – mogą być interesującymi kierunkiem dla polskich firm budowlanych ze względu na kilka czynników. Pierwszym jest szybki wzrost gospodarczy - średnioroczne tempo wzrostu PKB wyniosło 6,7 proc. w latach w 2015-2019. Drugim jest szybki przyrost ludności i – co za tym idzie - szybko rosnące potrzeby mieszkaniowe. Powiększa się również klasa średnia, która przyczynia się do wykształcenia atrakcyjnego rynku zbytu. Do roku 2025 Indie mają ambicje, aby ich rynek budownictwa był trzecim największym na świecie i rósł średnio o 7,1 proc. rocznie.Motorem wzrostu dla tego sektora w Indiach jest rosnący popyt na przestrzeń komercyjną, taką jak biura, hotele czy punkty handlowe, ale również warto przyglądać się ambitnym planom uwzględniającym budowę inteligentnych miast, nowe mega porty i modernizację linii kolejowych.Atrakcyjnym rynkiem jest Kolumbia, która jest czwartą największą gospodarką Ameryki Południowej. Istnieje tam potencjał wzrostu w budownictwie mieszkaniowym ze względu na rosnącą klasę średnią. Co więcej, rząd Kolumbii koncentruje się na programach mających na celu zmniejszenie deficytu mieszkaniowego w kraju, oferując dotacje oraz wprowadzając nowe przepisy, co według ekspertów zwiększy popyt na mieszkania.Zdecydowanie bliższą potencjalną lokalizacją są Węgry, gdzie perspektywy wzrostu sektora budownictwa są pozytywne, z prognozą wzrostu o 7,6 proc. w 2021 roku. Elementami napędzającymi wzrost sektora ma być dostęp do funduszy europejskich oraz rosnący popyt. Popyt na rynku mieszkaniowym wynika z rosnących płac oraz łatwego dostępu do finansowania przy niskich stopach procentowych.Dwie pierwsze lokalizacje wydają się dość egotyczne, warto jednak przypomnieć, że parę dekad temu – w okresie PRL polskie firmy budowlane realizowały kontrakty w Iraku czy Libii. Owszem, same kontrakty były efektem decyzji politycznych, co nie zmienia faktu, że od strony technologicznej i organizacyjnej były to bardzo dobrze zaplanowane projekty. Dlaczego nie miałoby być podobnie i tym razem.