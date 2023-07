Nie zatrzymujemy się w procesie blokowania rosyjskiego kapitału - zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że właśnie zdecydował o wprowadzeniu tymczasowego przymusowego zarządu w spółkach powiązanych z Rosjanami: Boerner Insulation i Boerner Service.

Oba przedsiębiorstwa zostały wpisane na listę sankcyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Boerner Insulation sp. z o.o. to producent budowlanych materiałów izolacyjnych, głównie wełny mineralnej. Zatrudnia w swoim zakładzie ok. 200 osób. Z kolei Boerner Service sp. z o.o. zajmuje się głównie sprzedażą budowalnych materiałów izolacyjnych. Warszawska firma zatrudnia ok. 50 osób" - przekazał 25 lipca resort rozwoju.

- Jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który wprowadził instytucję tymczasowego zarządu przymusowego. Dziś (25 lipca - red.) podjąłem kolejną decyzję o jego wprowadzeniu - poinformował szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

Jak wskazał minister, tym razem są to spółki z branży budowlanej, zatrudniające ok. 250 osób.

- Odblokowujemy możliwość ich działania, zapewniamy warunki do prowadzenia biznesu, a tym samym do utrzymania miejsc pracy - podkreślił.

- Nie zatrzymujemy się w procesie blokowania rosyjskich wpływów i rosyjskiego kapitału - dodał Buda.

Tymczasowy zarząd przymusowy może wprowadzić Minister Rozwoju i Technologii do firmy wpisanej na listę sankcyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, "gdy jest to niezbędne do zapewniania jej działania z uwagi na konieczność utrzymania miejsc prac, świadczenia usług dla społeczeństwa lub wykonywania innych zadań o charakterze publicznym" - zwróciło uwagę MRiT. Środek ten można zastosować też wtedy, gdy chodzi o ochronę interesu ekonomicznego państwa.

Wtorkowa decyzja ministra rozwoju i technologii o wprowadzeniu tymczasowego zarządu przymusowego do firm powiązanych z Rosjanami jest kolejną tego typu. 11 października 2022 r. zarząd tymczasowy wprowadzono do Novatek, a 4 listopada 2022 r. do PAO Gazprom, natomiast 11 lipca br. do trzech firm Wiaczesława Kantora: Norica Holding S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Opansa Enterprises Limited i Rainbee Holdings Limited z siedzibami na Cyprze. Za ich pośrednictwem rosyjski oligarcha kontrolował 19,82 proc. akcji Grupy Azoty.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl