Polska budowlanka częściej pożycza sprzęt niż go kupuje. Branża wpada w kryzys

Polski sektor budowalny zmierza w kierunku modelu zachodniego, gdzie więcej się wynajmuje, niż sprzedaje. Dziś już 85 proc. firm budowlanych pożycza sprzęt - wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL).

Sytuacja finansowa firm budowlanych w Polsce jest dobra (30 proc.) lub stabilna (46 proc.), a 22 proc. ankietowanych ocenia ją jaką trudną.

Największe wyzwania stanowią rosnące koszty materiałów budowlanych (70 proc.), sprzętu (65 proc.) oraz jego dostępność (63 proc.).

Coraz niższa rentowność i spadek koniunktury sprawiają, że firmy zdecydowanie bardziej kontrolują koszty i szukają efektywnych finansowo rozwiązań.

Dlatego zwykle wybór pada na najem. Z raportu EFL „MŚP wynajmują czy kupują? Pod lupą” wynika, że to najczęściej wybierany, obok gotówki, sposób finansowania maszyn budowlanych. Korzysta z niego aż̇ 85 proc. firm. Najchętniej z opcji wynajmu krótkoterminowego, do 30 dni.

Najczęściej wypożyczane są zaawansowane urządzenia oraz duże maszyny, koparki lub ładowarki.

- Branża mierzy się̨ obecnie ze spowolnieniem inwestycyjnym wywołanym niepewną sytuacją polityczno-gospodarczą, odpływem pracowników z Ukrainy, wzrostem kosztów budowy czy zmianami podatkowymi. Widać wyraźnie pogarszający się klimat. Niska rentowność i spadek koniunktury wymagają̨ rozwiązań, które pozwolą̨ na lepszą kontrolę kosztów i zwiększą bezpieczeństwo finansowe biznesu. Daje to duży potencjał do dynamicznego rozwoju branży najmu maszyn i urządzeń́ budowlanych, co potwierdzają wyniki naszej najnowszej analizy - mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Rosnące koszty osłabiają fundamenty całej branży

Z raportu EFL wynika, że większość przedstawicieli sektora budowlanego uważa swoją sytuację finansową za dobrą lub stabilną (odpowiednio 30 proc. i 46 proc. wskazań). Co piąty zapytany określa ją jako ciężką lub bardzo ciężką (odpowiednio 18 proc. i 4 proc.).

W kontekście pandemii COVID-19, trwającej wojny na terytorium Ukrainy oraz galopującej inflacji, największą bolączką są rosnące ceny.

Wśród trzech największych wyzwań w budownictwie, dwa dotyczą właśnie cen. 70 proc. przedsiębiorstw wskazało na rosnące koszty materiałów budowlanych, 65 proc. na rosnące koszty sprzętu i maszyn, a 63 proc. narzeka na problemy z dostępnością sprzętu.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że ponad połowa przedsiębiorców budowlanych już musi stawiać czoła spadającemu popytowi na ich usługi (54 proc.). Więcej niż połowa obawia się także spadających marż (52 proc.).

Polskę budują w większości specjalistyczne wynajęte maszyny

Wynajem, obok własnych środków finansowych, jest najczęściej wybieranym sposobem finansowania maszyn budowlanych. Dziś korzysta z niego aż̇ 85 proc. firm budowlanych, a w perspektywie najbliższych 3 lat niewiele się̨ w tym zakresie powinno zmienić (84 proc. wskazań ankietowanych firm).

Zdecydowanie mniej popularnymi formami finansowania są kredyt i leasing. Dziś korzysta z nich odpowiednio 47 proc. i 42 proc. firm, a w perspektywie 3 lat zamierza odpowiednio 49 proc. i 45 proc.

Najpopularniejszą formą najmu maszyn budowlanych jest wynajem krótkoterminowy

- W branży budowlanej umów krótkoterminowych jest zdecydowanie więcej niż długoterminowych. Klienci, którzy zajmują̨ się̨ usługami, czyli wykorzystaniem obiektów ruchomych na wysokościach, często zmieniają̨ swoje lokalizacje, inwestycje, czasami jest to krótki strzał i potrzebują̨ takiego sprzętu na kilka dni, czy tydzień - zwraca uwagę Marek Moszczyński, dyrektor sprzedaży w Partner Maszyny.

Zaawansowane narzędzia i urządzenia (87 proc. wskazań) oraz duże maszyny jak koparki lub ładowarki (83 proc. wskazań) to zdecydowanie najpopularniejsze rodzaje wynajmowanego sprzętu budowlanego w branży. 16 proc. pożycza podstawowe narzędzia.

Lista korzyści z wynajmu jest bardzo długa - przekonuje EFL. Najwięcej firm docenia dostęp do maszyny bez potrzeby angażowania środków własnych (49 proc.) oraz szybki serwis maszyn w razie awarii (48 proc.).

- Polski sektor budowlany zmierza w kierunku modelu zachodniego, gdzie więcej się̨ wynajmuje, niż̇ sprzedaje maszyn i urządzeń budowlanych, np. w Niemczech czy Francji. I to nie tylko z uwagi na niską dostępność maszyn u producentów niemal od początku wybuchu pandemii, a wzmocnioną wybuchem wojny w Ukrainie. Świadomość korzyści z najmu i patrzenie na najem jako rozwiązanie większych zalet niż zakup na własność są kluczowe w prowadzeniu efektywnego przedsiębiorstwa budowlanego w obliczu obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej - mówi Wojciech Przybył z EFL.

